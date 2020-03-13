رسميا .. البريميرليج يعلن استمرار مباريات الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج"، في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، عن استمرار مباريات الدوري خلال هذا الأسبوع دون إيقاف أو تأجيل أيًا منها.





ونشر الموقع الرسمي للبريميرليج، بيانًا رسميًا أكد خلاله على إقامة جميع مباريات الدوري في موعدها كما هو مقرر في ظل تفشي فيروس كورونا في عدد كبير من دول العالم.





وأورد بريميرليج في بيانه: "بعد التحديث الأخير الصادر عن الحكومة بعد ظهر اليوم، ستقام جميع مباريات الدوري الممتاز كما هو مقرر في نهاية هذا الأسبوع".





وتابع: "رئيس الوزراء نصح بأن جميع الأحداث الرياضية يجب أن تُجري كالمعتاد في الوقت الحالي، وأشار أيضًا إلى أن الحكومة تدرس حظر الأحداث العامة الكبرى، مثل المباريات الرياضية".



