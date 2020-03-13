مع غرق الشوارع .. شاهد ردة فعل أحمد حلمي تجاه عامل على الطريق

بالتزامن مع غرق الشوارع نتيجة للأمطار الغزيرة التي تساقطت على أنحاء متفرقة من جمهورية مصر العربية أمس الخميس، نشر الفنان «أحمد حلمي» مقطع فيديو برفقة عامل سيارة شفط مياه بالقرب من منزله.





رفع أحمد حلمي هاتفه لالتقاط صورة مع العامل تضامنًا مع مجهوداتهم طوال اليوم على الطرق لشفط المياه وسط البرد، وهو ما دفع حلمي للنزول ودعمهم بإبراز مجهوداتهم.





كانت الشركة القابضة للمياه قد أطلقت أكثر من 60 سيارة شفط مياه مجهزة بالكامل على استعداد لأى تجمعات مائية في الطرق المعرضة للغرق.

اقرأ المزيد:

بخاتم ونظارة .. حقيقة ارتباط ياسمين صبري وأحمد أبوهشيمة

جدير بالذكر أن الأرصاد كانت قد حذرت من سقوط أمطار غزيرة ورياح وعواصف وسط موجة شديدة من عدم الاستقرار في البلاد.





ووفقًا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية فمن المتوقع أن تضرب عاصفة قوية البلاد خلال الساعات المقبلة بدءًا من أمس الخميس وحتى غد السبت.