أغلبهم مصريين.. السعودية تعلن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد.





وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "الحالة الأولى لمواطن كان مخالطًا لحالة مصابة أعلن عنها سابقًا، وهو معزول في منشأة صحية في مدينة الرياض. وأن الحالة الثانية لمقيم قادم من البرتغال عبر تركيا، وتم عزله في منشأة صحية في مدينة الرياض".





وأضافت: "الحالة الثالثة لمواطنة قادمة من إيران عبر سلطنة عمان، ومعزولة حاليًا في منشأة صحية في الأحساء. وإن الحالة الرابعة لمواطنة قادمة من تركيا عبر لبنان، حيث قضت في لبنان 5 أيام، وكانت لديها أعراض من ليلة وصولها إلى لبنان، بعد أن قضت قبلها 6 أيام في تركيا، وقد تم عزلها في منشأة صحية في مدينة جدة".





وتابعت: "الحالتان الخامسة والسادسة لمواطنتين سعوديتين قادمتين من العراق، وهما معزولتان في الحجر الصحي في محافظة القطيف، وهما من دون أعراض".





وقالت الوزارة إن هناك 11 حالة إصابة جديدة من الجنسية المصرية، وهم موجودون في الحجر الصحي في مكة المكرمة، وليس لديهم أعراض، وهم من المجموعة ذاتها، المخالطة للزائر المصري، التي أعلن عنها خلال الأيام الماضية.



