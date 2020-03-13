AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أغلبهم مصريين.. السعودية تعلن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 02:30 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "الحالة الأولى لمواطن كان مخالطًا لحالة مصابة أعلن عنها سابقًا، وهو معزول في منشأة صحية في مدينة الرياض. وأن الحالة الثانية لمقيم قادم من البرتغال عبر تركيا، وتم عزله في منشأة صحية في مدينة الرياض".

وأضافت: "الحالة الثالثة لمواطنة قادمة من إيران عبر سلطنة عمان، ومعزولة حاليًا في منشأة صحية في الأحساء. وإن الحالة الرابعة لمواطنة قادمة من تركيا عبر لبنان، حيث قضت في لبنان 5 أيام، وكانت لديها أعراض من ليلة وصولها إلى لبنان، بعد أن قضت قبلها 6 أيام في تركيا، وقد تم عزلها في منشأة صحية في مدينة جدة".

وتابعت: "الحالتان الخامسة والسادسة لمواطنتين سعوديتين قادمتين من العراق، وهما معزولتان في الحجر الصحي في محافظة القطيف، وهما من دون أعراض".

وقالت الوزارة إن  هناك 11 حالة إصابة جديدة من الجنسية المصرية، وهم موجودون في الحجر الصحي في مكة المكرمة، وليس لديهم أعراض، وهم من المجموعة ذاتها، المخالطة للزائر المصري، التي أعلن عنها خلال الأيام الماضية.

وذكرت أنه  بإضافة حالات الإصابة الـ 17 الجديدة، يصبح مجموع حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة 62 حالة، جميعها موجودة في العزل الصحي، ويجري تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة. كما أعلنت الصحة أمس عن تعافي أول حالة إصابة من فيروس كورونا الجديد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كورونا يضرب بقوة.. خريطة تواجد الفيروس القاتل فى دول الشرق الأوسط.. أرقام

كورونا يواصل اجتياح العالم ويضرب دولة جديدة

طوارئ في العالم بسبب كورونا.. وأردوغان يقر بهزيمته في إدلب السورية.. أبرز ما تناولته الصحف الاماراتية

مرّوا بـ 3 دول.. كيف تم التعامل مع مصابي كورونا الجدد لدى وصولهم السعودية

الخليج يستيقظ على إصابات جديدة بـ كورونا.. هذه آخر الإحصائيات

دولة جديدة تسجل أول إصابة بـ فيروس كورونا

ترشيحاتنا

مصدر أمني يكشف حقيقة حريق الغورية

رضوى الشربينى تستعرض أناقتها داخل سيارتها.. صورة

فريق من النيابة يعاين حريق الغورية ويأمر بـ 3 قرارات

مسئول أمريكي: 100 ألف إصابة بكورونا في ولاية أوهايو

أخبار نادي الزمالك اليوم: مرتضى منصور يسخر من اتحاد الكرة.. وميدو يفتح النار على الجبلاية

قبل انتهاء موجة اليوم.. اعرف تفاصيل حالة طقس الجمعة بمحافظات الجمهورية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخاتم ونظارة .. حقيقة ارتباط ياسمين صبري وأحمد أبوهشيمة

بـ صيد السمك والسباحة في مياه الأمطار.. شاهد خفة دم المصريين في التعامل مع موجة الطقس السيئ

شاهد.. حيلة غريبة لفتح قفل السيارة بـ رباط الكوتشي