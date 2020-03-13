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فن

ذكراه الـ 27 .. آخر 18 يوما في حياة عبدالله غيث بعد معاناته مع المرض

الجمعة 13/مارس/2020 - 07:31 ص
عبدالله غيث
عبدالله غيث
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سعيد فراج
يوافق اليوم الجمعة 13 مارس، الذكرى الـ 27 لرحيل عبد الله حمدي الحسيني غيث، أو (عبدالله غيث)، الذي غيبه الموت في مثل هذا اليوم عام 1993، عن عمر يناهز 63 عامًا، بعد معاناة مع مرض السرطان، الذي أصاب كبده ورئتيه معًا. 

لم يكن عبد الله تلميذا نابغا يهوي العلم بل كان دائم الهروب من المدرسة..فقد كان حب الفن يسري في دمائه ..لاحظ ذلك شقيقه الأكبر حمدي غيث ..الذي كان نابغا ملتزما ما جعله يسانده ويشجعه،حيث كانت اول اعماله مسرحية (تخت الرماد ) والتي انطلق منها إلي اوسع افاق التالق والشهرة.

قبل أيام من رحيل عبدالله غيث، ذهب مع شقيقه حمدي إلى الجامع الأزهر لأداء صلاة الظهر، وبعدها توجها معًا لزيارة مسجد الحسين، وخلال تواجده هناك تغلب عليه المرض وشعر بوعكة صحية، ليتوجه على أثرها إلى المستشفى ليقضي فيها أيامه الأخيرة، وعددها 18 يومًا. 

عندما علم بذلك الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، أرسل له وفدًا لزيارته، وأخبروه أن القائد الليبي معجب بدوره في فيلم "الرسالة" الذي جسد فيه دور حمزة بن عبد المطلب (عم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم)، وكان الوفد الليبي أخذ تكليفًا من القذافي بتولي علاجه في أي مكان بالعالم، ونقله عن طريق طائرة خاصة لإتقاذ حياته. 

وقام الوفد الليبي بإخبار الفريق الطبي، بأن لديهم طائرة خاصة لنقل عبدالله غيث إلى أي مكان لإنقاذ حياته، ولكن الأطباء المعالجين أخبروهم بأن الوقت قد فات والحالة لا تسمح بذلك، ليرحل "غيث"، تاركًا 8 مشاهد في مسلسل "ذئاب الجيل" لم يصورها، ما جعل المخرج مجدي أبو عميرة يغير من أحداث المسلسل ليقتل (علوان أبو البكري) حتى تتناسب الأحداث مع رحيله. 
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