السعودية تتأهب لاستقبال عاصفة التنين

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، بيانًا حذرت فيه من تعرض المنطقة لنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية نتيجة الأتربة المثارة ومن المتوقع بمشيئة الله هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة ومحافظات المنطقة.









وقالت مديرية الدفاع المدني بالمدينة المنورة إن "المديرية تهيب بالجميع التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة واللوحات الإعلانية والمجسمات الجمالية والغير ثابته عند هبوب الرياح، وعدم المجازفة بعبور ودخول الأودية ومواقع تجمعات المياه وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول وأهمية متابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد وحماية البيئة".









وفي وقت سابق، حذّر خبراء الطقس من منخفض جوي خطير يضرب 8 دول، هي مصر وعُمان وفلسطين والأردن ولبنان وسوريا والعراق بالإضافة الى تركيا وتمت تسميته بـ"منخفض التنين"، أو "منخفض القرن"، كونه سيؤدي إلى حالة عدم استقرار شديدة في الأجواء الجوية، وسيتسبب بالسيول في المناطق المنخفضة بسبب الأمطار الغزيرة.



