AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السعودية تتأهب لاستقبال عاصفة التنين

الجمعة 13/مارس/2020 - 03:06 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، بيانًا حذرت فيه من تعرض المنطقة لنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية نتيجة الأتربة المثارة ومن المتوقع بمشيئة الله هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة ومحافظات المنطقة.


وقالت مديرية الدفاع المدني بالمدينة المنورة إن "المديرية تهيب بالجميع التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة واللوحات الإعلانية والمجسمات الجمالية والغير ثابته عند هبوب الرياح، وعدم المجازفة بعبور ودخول الأودية ومواقع تجمعات المياه وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول وأهمية متابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد وحماية البيئة".


وفي وقت سابق، حذّر خبراء الطقس من منخفض جوي خطير يضرب 8 دول، هي مصر وعُمان وفلسطين والأردن ولبنان وسوريا والعراق بالإضافة الى تركيا وتمت تسميته بـ"منخفض التنين"، أو "منخفض القرن"، كونه سيؤدي إلى حالة عدم استقرار شديدة في الأجواء الجوية، وسيتسبب بالسيول في المناطق المنخفضة بسبب الأمطار الغزيرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعودية تعلن رفضها الصريح للتدخل التركي في ليبيا.. ومكالمة خادم الحرمين وولي العهد لقادة العراق.. وقطع العلاقات مع أنقرة ووعيد ترامب لإيران.. أبرز ما جاء في صحف السعودية

تستمر لـ الجمعة.. الأرصاد السعودية تحذر المواطنين من طقس غد

انخفاض في درجات الحرارة وجو غائم ورياح مثيرة للأتربة.. مؤشرات الطقس في دول الخليج

منخفض القرن يضرب 8 دول ويؤدي إلى عدم استقرار الطقس.. وسرعة الرياح في مصر 100 كم

الدفاع المدني السعودي يحذر المواطنين لهذا السبب

الدفاع المدني السعودي يحذر المواطنين من هذا الأمر

ترشيحاتنا

أول صورة من خطوبة حمو بيكا

هيفاء وهبي تثير الجدل بفيديو جديد من عيد ميلادها

حقيقة إصابة باولو ديبالا بـ فيروس كورونا

الحكومة: قطع الكهرباء في بعض المناطق لهذا السبب.. التفاصيل

إيطالي يلجأ إلى حيلة جنونية لتجنب الإصابة بـ"كورونا".. شاهد ما فعله

هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بكورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع غرق الشوارع .. شاهد ردة فعل أحمد حلمي تجاه عامل على الطريق

بخاتم ونظارة .. حقيقة ارتباط ياسمين صبري وأحمد أبوهشيمة

بـ صيد السمك والسباحة في مياه الأمطار.. شاهد خفة دم المصريين في التعامل مع موجة الطقس السيئ