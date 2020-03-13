مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13 -3- 2020 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 13 -3 - 2020 العديد من المباريات المهمة في مختلف البطولات العالمية بموسم 2019 - 2020





مواعيد مباريات الدورى السعودى الحزم X الفيصلى - 5:50 مساءا -السعودية الرياضية

مواعيد مباريات دورى الخليج العربى

عجمان X شباب الأهلى دبى - 3:45 عصرا- أبو ظبى الرياضية

حتا X الوصل- 3:45 عصرا - أبو ظبى الرياضية

النصر X خورفكان - 6:30 مساءا - أبو ظبى الرياضية





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مواعيد مباريات الدوري الألماني فورتونا دوسلدورف X بادربورن - 9:30 مساءا - beIN SPORT HD 5





مواعيد مباريات الدورى الفرنسي أولمبيك ليون X ستاد ريمس - 9:45 مساءا - beIN SPORT HD 5



