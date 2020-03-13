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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13 -3- 2020 والقنوات الناقلة

الجمعة 13/مارس/2020 - 06:00 ص
ياسمين تيسير
تنطلق اليوم الجمعة 13 -3 - 2020 العديد من المباريات المهمة في مختلف البطولات العالمية بموسم 2019 - 2020

مواعيد مباريات الدورى السعودى 
 
الحزم X الفيصلى -  5:50 مساءا -السعودية الرياضية
 
مواعيد مباريات دورى الخليج العربى
 
عجمان X شباب الأهلى دبى - 3:45 عصرا-  أبو ظبى الرياضية
حتا X الوصل-  3:45 عصرا - أبو ظبى الرياضية
النصر X خورفكان - 6:30 مساءا - أبو ظبى الرياضية


مواعيد مباريات الدوري الألماني 
 
فورتونا دوسلدورف  بادربورن - 9:30 مساءا -   beIN SPORT HD 5

مواعيد مباريات الدورى الفرنسي
 
أولمبيك ليون  ستاد ريمس - 9:45  مساءا - beIN SPORT HD 5

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