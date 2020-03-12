بعد كرستيانو رونالدو.. نجم ريال مدريد يصاب بفيروس كورونا

يثير انتشار فيروس كورونا القلق والذعر بين نجوم كرة القدم، خاصة أنه تسبب في إلغاء المنافسات الرياضية محليًا وقاريًا.





ويعيش نادي ريال مدريد أيامًا عصيبة، على خلفية توقف النشاط الرياضي، بسبب إصابة أحد نجومه بفيروس كورونا.





النادي الملكي أعلن في وقت سابق من اليوم، الخميس، إصابة لاعب بفريق السلة، الأمر الذي تسبب في إغلاق المدينة الرياضية، وحجز اللاعبين لمدة 14 يومًا، للتأكد من سلامتهم.





وكشفت صحيفة ABC أن المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، قد يكون مصابًا بالفيروس، كونه استخدم المسبح نفسه الذي كان فيه لاعب السلة المصاب.





ليس هذا فقط، بل كان اللاعبان معًا في نفس الوقت، بحسب الصحيفة الإسبانية، التي استعانت باللاعب، للرد على تلك الأنباء.





يوفيتش، قال إنه بالفعل استخدم نفس الأدوات والمعدات لكن الأعراض لم تظهر عليه، وأنه في حال شعر بأي شيء، سيخبر أطباء النادي على الفور.



