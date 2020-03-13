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مرأة

طريقة سهلة للتخلص من آلام اللثة.. تعرف عليها

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:00 ص
اللثة
اللثة
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اسماء محمد
يعاني الكثيرون من التهابات اللثة ، حيث تسبب الكثير من المتاعب للفرد وتجعله يشعر بالألم الشديد طوال الوقت وعند تناول أبسط أنواع الطعام.

ولا يتوقف تأثير التهابات اللثة عند حد الشعور بالألم عند تناول الطعام والمشروبات بل أيضا أثناء تنظيف الأسنان والاعتناء بها مما يجعل البعض لايهتم بأسنانه بشكل جيد خوفا من الألم. 

ووفقا لما ذكره موقع " bold sky" الهندي فإنه توجد طريقة بسيطة للقضاء على الشعور بألم اللثة من خلال استخدام جل الصبار الطبيعي الخام. 

وتعتمد هذه الطريقة الطبيعية في علاج ألم اللثة وتسكينه على استخراج هلام الألوفيرا الداخلي ووضعه علي اللثة بعض الوقت دون تناول الطعام او الشراب ثم إزالته ومضمضة الفم جيدا بالماء.
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