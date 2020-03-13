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مرأة

طريقة عمل شوربة العدس للشيف سالي فؤاد

الجمعة 13/مارس/2020 - 12:01 م
شوربة العدس
شوربة العدس
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أسماء محمد
نقدم لك طريقة عمل شوربة العدس لسالي فؤاد.

مقادير شوربة العدس
2 كوب عدس أصفر مغسول 
بصلة كبيرة  مفرومة
2 فص ثوم
 حبة جزر كبيرة  مقطعة مكعبات صغيرة
حبة بطاطس  مقطعة مكعبات صغيرة
حبة طماطم  مقطعة مكعبات صغيرة
ماء  حسب الاحتياج
ملح 
فلفل أسود
 كمون 
كزبرة ناشفة 
نصف كوب  شعرية

-التزيين
بقدونس  مقطع صغير
ليمون مقطع 
ويدجز

طريقة تحضير شوربة العدس
* ضعي العدس في وعاء على النار

* ضيفي له البطاطس والجزر والبصل والطماطم

* ضيفي لها الماء والكمون والكزبرة والملح والفلفل حسب الاحتياج

* اتركيها على النار لمدة 15 دقيقة حتى ينضج

* اخلطيهم بالهاند بلندر

* شوحي الشعرية في قليل من الزيت

* ضيفي لها البصل وشوحيهم جيدا ثم ضيفي الشعرية والبصل للشوربة حتى تغلي

* زينيها بالبقدونس والليمون وقدميها ساخنة




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