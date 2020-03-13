طريقة عمل شوربة العدس للشيف سالي فؤاد

نقدم لك طريقة عمل شوربة العدس لسالي فؤاد.





مقادير شوربة العدس

2 كوب عدس أصفر مغسول

بصلة كبيرة مفرومة

2 فص ثوم

حبة جزر كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة

حبة بطاطس مقطعة مكعبات صغيرة

حبة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة

ماء حسب الاحتياج

ملح

فلفل أسود

كمون

كزبرة ناشفة

نصف كوب شعرية





-التزيين

بقدونس مقطع صغير

ليمون مقطع

ويدجز





طريقة تحضير شوربة العدس

* ضعي العدس في وعاء على النار





* ضيفي له البطاطس والجزر والبصل والطماطم





* ضيفي لها الماء والكمون والكزبرة والملح والفلفل حسب الاحتياج





* اتركيها على النار لمدة 15 دقيقة حتى ينضج





* اخلطيهم بالهاند بلندر





* شوحي الشعرية في قليل من الزيت





* ضيفي لها البصل وشوحيهم جيدا ثم ضيفي الشعرية والبصل للشوربة حتى تغلي





* زينيها بالبقدونس والليمون وقدميها ساخنة















