طريقة عمل شوربة العدس للشيف سالي فؤاد

نقدم لك طريقة عمل شوربة العدس لسالي فؤاد.
مقادير شوربة العدس
2 كوب عدس أصفر مغسول
بصلة كبيرة مفرومة
2 فص ثوم
حبة جزر كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة
حبة بطاطس مقطعة مكعبات صغيرة
حبة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة
ماء حسب الاحتياج
ملح
فلفل أسود
كمون
كزبرة ناشفة
نصف كوب شعرية
-التزيين
بقدونس مقطع صغير
ليمون مقطع
ويدجز
طريقة تحضير شوربة العدس
* ضعي العدس في وعاء على النار
* ضيفي له البطاطس والجزر والبصل والطماطم
* ضيفي لها الماء والكمون والكزبرة والملح والفلفل حسب الاحتياج
* اتركيها على النار لمدة 15 دقيقة حتى ينضج
* اخلطيهم بالهاند بلندر
* شوحي الشعرية في قليل من الزيت
* ضيفي لها البصل وشوحيهم جيدا ثم ضيفي الشعرية والبصل للشوربة حتى تغلي
* زينيها بالبقدونس والليمون وقدميها ساخنة