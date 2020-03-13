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أسعار الذهب اليوم الجمعة 13- 3 - 2020.. فيديو

الجمعة 13/مارس/2020 - 08:19 ص
الذهب
الذهب
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محمود محسن

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "دى ام سى "، تقريرًا مُفصلًا اليوم، الجمعة 13-3- 2020، عن أسعار الذهب وجاءت كالتالي:

اسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 13 - 3 - 2020 سجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 "الأوسع انتشارا" 722 جنيها مقابل 725 جنيها والجرام من عيار 24 الأغلى فئة نحو 825 جنيها مقابل 829 جنيها.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا 722 جنيها مقابل 725 جنيها خلال مستهل التعاملات.

وسجلت اسعار الذهب في مصر لجرام عيار 18 نحو 619 جنيها مقابل 621 جنيها.

وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأقل فئة نحو481 جنيها مقابل 483 جنيها في تعاملات اليوم.

وشهدت محلات الذهب بالصاغة إغلاق أغلبها، إلا أن هناك عددا من العاملين في تصنيع المشغولات الذهبية لازالوا يعملون في أماكن بعيدة عن الأمطار.

 

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