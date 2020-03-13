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محافظات

لليوم الثاني.. رياح شديدة وأمطار غزيرة تضرب محافظة أسيوط.. صور

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:15 ص
صدى البلد
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إيهاب عمر

تواصل الرياح الشديدة المحملة بالأمطار ضرب محافظة أسيوط ،لليوم الثاني،حيث شهدت المحافظة رياح شديدة وسقوط أمطار غزيرة بمختلف مراكز المحافظة،فيما قامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بفتح بلوعات تصريف مياه الأمطار بالأنفاق لعدم تجمع المياه بالأنفاق.

 وكانت موجة الطقس السيئ تسببت أمس في وفاة شخصين وإصابة 12 آخرين في حوادث متفرقة وسقوط عدد من الحوائط والأسوار والأشجار.

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من جهته ناشد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المواطنين بتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان وتجنب القيادة على الطرقات السريعة وتجنب الإقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء الشديدة وعدم الوقوف في الأماكن المكشوفة في حال حدوث البرق مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس اب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه .

وناشد مكتب إعلام محافظة أسيوط المواطنين ووسائل الإعلام بضرورة توخي الحذر وعدم نشر أي معلومات أو بيانات أو إحصائيات عن حجم الخسائر ما لم يصرح بها المتحدث الرسمي للمحافظة أو لم تنشر علي الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك او الموقع الرسمي للمحافظة www.assiut.gov.eg) .

  

لليوم الثاني.. رياح شديدة وأمطار غزيرة تضرب محافظة أسيوط.. صور
لليوم الثاني.. رياح شديدة وأمطار غزيرة تضرب محافظة أسيوط.. صور
لليوم الثاني.. رياح شديدة وأمطار غزيرة تضرب محافظة أسيوط.. صور
لليوم الثاني.. رياح شديدة وأمطار غزيرة تضرب محافظة أسيوط.. صور
لليوم الثاني.. رياح شديدة وأمطار غزيرة تضرب محافظة أسيوط.. صور
لليوم الثاني.. رياح شديدة وأمطار غزيرة تضرب محافظة أسيوط.. صور
لليوم الثاني.. رياح شديدة وأمطار غزيرة تضرب محافظة أسيوط.. صور
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