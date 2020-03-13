محمد رمضان يواصل إثارة الجدل.. تفاصيل





انهالت التعليقات على الفيديو من قبل المتابعين، وانقسمت الآراء بين مؤيدين ومعارضين، حيث شجعه البعض ووصفه بنامبر وان، بينما انتقده البعض الآخر.





يذكر أن طرح محمد رمضان، مؤخرًا، فيديو كليب أغنية "إنت جدع" وحققت نجاحا كبيرا بعد طرحها عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".





وتقول كلمات الأغنية :"انت جدع .. ايوه جدع .. حبي ليكوا مبدأ .. نجاحي بيكوا صدق .. انتوا ليا وانا ليكو .. طب يلا بينا نبدأ .. رقصني بيها تانجو .. إديني شوب مانجو".

واصل الفنان محمد رمضان، إثارة الجدل حوله، حيث قام بنشر فيديو وهو يقود سيارته مرتديا قناعا ذهبي اللون، يخفي وجهه تماما، أثناء قيادته للسيارة، وقام بنشره من خلال حسابه الرسمي على "الإنستجرام".