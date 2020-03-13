الأرصاد تناشد المواطنين عدم الخروج من المنازل.. فيديو

ناشدت الدكتورة إيمان شاكر مدير هيئة الاستشعار عن بعد بالأرصاد الجوية،المواطنين عدم الخروج من منازلهم اليوم بسبب حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.





وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي محمد جاد، أن البلاد تشهد منخفض جوى متعمق قام من السودان، وليس قادم من أوروبا كما يقول البعض.