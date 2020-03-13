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أخبار البلد

سكان مدينتى يوثقون تساقط الثلوج.. ويشكرون هشام طلعت مصطفى.. فيديو وصور

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:57 ص
تساقط الثلوج على
تساقط الثلوج على مدينتي
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وثق عدد من سكان مدينتى لحظات تساقط الثلوج بالمدينة وما تحمله من مشاهد ابداعيه نادرة من خلق الرحمن.. فوسط الطبيعة الخلابة لمدينتى والتى تزدهر بالحدائق الخضراء والمساحات ظهرت كرات الثلوج فى كثير من المشاهد وكانها لوحة متكاملة الابداع خاصة وأن نادرا ما يتكرر تساقط الثلوج بالقاهرة.

ورصدت عدسات سكان مدينتى بعض المشاهد لكرات الثلج وسط الورود وعلى أفرع الأشجار.

وقدم بعض السكان الشكر عبر صفحاتهم الشخصية لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة على هذة المدينة العالمية التى وسط الأجواء المتقلبة تظهر وكانها فى حالة جمالية فريدة.

يذكر أن التخطيط العام لمدينتى راعى وجود مخرات السيول بها كما يوجد أيضا شبكة صرف امطار كاملة بمدينتى مصممة باعلى تقنيات علمية .
سكان مدينتى يوثقون تساقط الثلوج.. ويشكرون هشام طلعت مصطفى.. فيديو وصور
سكان مدينتى يوثقون تساقط الثلوج.. ويشكرون هشام طلعت مصطفى.. فيديو وصور
سكان مدينتى يوثقون تساقط الثلوج.. ويشكرون هشام طلعت مصطفى.. فيديو وصور
سكان مدينتى يوثقون تساقط الثلوج.. ويشكرون هشام طلعت مصطفى.. فيديو وصور
سكان مدينتى يوثقون تساقط الثلوج.. ويشكرون هشام طلعت مصطفى.. فيديو وصور
سكان مدينتى يوثقون تساقط الثلوج.. ويشكرون هشام طلعت مصطفى.. فيديو وصور
سكان مدينتى يوثقون تساقط الثلوج.. ويشكرون هشام طلعت مصطفى.. فيديو وصور
سكان مدينتى يوثقون تساقط الثلوج.. ويشكرون هشام طلعت مصطفى.. فيديو وصور
سكان مدينتى يوثقون تساقط الثلوج.. ويشكرون هشام طلعت مصطفى.. فيديو وصور
سكان مدينتى يوثقون تساقط الثلوج.. ويشكرون هشام طلعت مصطفى.. فيديو وصور
سكان مدينتى يوثقون تساقط الثلوج.. ويشكرون هشام طلعت مصطفى.. فيديو وصور
سكان مدينتى يوثقون تساقط الثلوج.. ويشكرون هشام طلعت مصطفى.. فيديو وصور
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