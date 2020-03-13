السيطرة على حريق بمبنى الإصابات بمستشفى أسيوط الجامعي بسبب ماس كهربائي

تمكنت قوات الحماية المدنية بأسيوط، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق اندلع بالدور الرابع بقسم الإصابات بمستشفى أسيوط الجامعي، قبل أن يمتد للأدوار المجاورة ودون خسائر بشرية.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوصول بلاغ من ناصر الدويني مدير إدارة الأمن بجامعة أسيوط، باندلاع حريق في الدور الرابع بقسم الإصابات بالمستشفي الجامعي.

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وبالانتقال قوات الحماية المدنية، وبالمعاينة والفحص تبين اندلاع الحريق نتيجة ماس كهربائي بسبب استخدام سخان بالدور الرابع بقسم الإصابات وتمت السيطرة على الحريق، وجاري المحضر اللازم بالواقعة لعرضه على النيابة العامة.