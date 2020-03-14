وباء يغزو العالم.. حقيقة إصابة الأطفال بـ كورونا.. أغرب طرق العلاج.. وأماكن لن تصدقها تنقل الفيروس

بعد تفشي فيروس كورونا بالعديد من الدول، وانتشاره بشكل متزايد وخطير خلال الأيام الماضية، مما أدى إلى رعب وخوف العديد من الأشخاص، يقدم موقع "daily mail" أبرز أعراض فيروس كورونا...





1- سيلان الأنف

2- السعال مصحوب ببلغم

3- التهاب الحلق

4- الحمى (ارتفاع درجة الحرارة)

5- العطس

6- ألم في الصدر عند التنفس أو السعال

7- ضيق في التنفس

8- سعال

9- قد تصل إلى الحمى

10- ارتفاع درجة حرارة الجسم





فوائد النحاس فى العلاج من كورونا:-





قال الدكتور مجدي بدران، استشاري الحساسية والمناعة،إن انتقال عدوي فيروس كورونا لاتقتصر فقط على انتقال الرزاز عن طريق التنفس بل

أيضا من خلال ملامسة الأسطح الملوثة بالفيروس ثم ملامسة العين أو الفم أو الأنف.





وأكد"بدران" لـ " صدى البلد " أن تطهير الأسطح بالكلور والمطهرات نستطيع فعله في المنزل والمكتب ولكننا قد لا نستطيع تطبيقه في جميع الأماكن لكن يمكننا الاستعانة ببعض الأشياء البسيطة التي تساعدنا في قهر هذا الفيروس.





وأضاف "بدران" أن النحاس يأتي في مقدمة المعادن التي تمتلك خصائص تجعلها قادرة على محاربة الفيروسات ومن ثم محاربة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19.





وأوضح "بدران" أن الأبحاث الطبية الحديثة توصلت إلى أن النحاس يمتلك خواص مضادة للميكروبات والفيروسات، كما أنه أحد المعادن التي أثبتت فاعليتها من قبل في مواجهة فيروس إيبولا القاتل.









هل ينتقل كورونا عن طريق الطعام:-





قال الدكتور مجدي بدران، استشاري أمراض المناعة، إن انتشار فيروس كورونا أثار تساؤلات كثيرة في أذهان الناس ومن بينها إمكانية انتقاله من خلال الطعام خاصة أنه انتشر في الصين بسبب تناول لحوم الحيوانات البرية.





وأضاف "بدران" أن فيروس كورونا لم يثبت انتقاله حتي الآن عن طريق لحوم الحيوانات الشائع تناولها في مصر كالأغنام والحمام والدواجن والجاموس، وحتي الأسماك لم تسجل أي حالات إصابة عبرها، ولفت إلى أن فيروس كورونا كان موجودا داخل لحوم الحيوانات البرية وتحور وانتقل للانسان ولكن من الصعب انتقاله من الانسان للحيوانات الماكولة في مصر.





واشار "بدران" الي ضرورة ان يضع الطهاة في المطاعم كمامة على افواههم حتى لاتنتقل اي فيروسات وخاصة كورونا منهم للطعام، ويمكن تناول اللحوم الساخنة بأمان لأن الفيروسات لاتتحمل العيش في درجات الحرارة العالية، ولكن يفضل طهيها جيدا والاهتمام بنظافتها كأحد القواعد الصحية لطهي اللحوم بصفة عامة.













حقيقة إصابة الأطفال بالكورونا:-





ينتقل فيروس كورونا بين العديد من الدول بشكل سريع، كما يصيب العديد من الأشخاص التى تتراوح أعمارهم بين 40 : 59 عامًا أو أكثر، ولم تسجل منظمة الصحة العالمية إصابة أى طفل بالفيروس.





ولكن تم تسجيل حالة واحدة لمولود فى الصين بعد ولادته بـ 30 ساعة، وذلك فى اليوم الخامس من شهر فبراير.





ونشرت مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، أن إصابات الأطفال نادرة، ولكن الخبراء في مجال الصحة العامة عاجزون، إلى الآن، عن تفسير سبب قلة الإصابات عند الأطفال.









وأكد الباحثون أن إصابة الأطفال ليست واضحة، ويبدو أن الأطفال إما تفادوا الإصابة تماما، أو أن إصاباتهم ليست حادة"، و قد يعني ذلك أن الأطفال يصابون بنوع أخف من المرض، بحيث لا تظهر عليهم أي أعراض، مما يؤدي، في نهاية المطاف، مما لا تستدعي حالتهم التوجه إلى الأطباء أو المستشفيات، وبالتالي إلى عدم تسجيل حالات إصاباتهم.





وتابعوا، "أن للأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 5 سنوات وللمراهقين أجهزة مناعة محفزة لمقاومة الفيروسات، وفقد يصاب هؤلاء بالعدوى، ولكن المرض سيكون لديهم المرض بشكل خفيف أو قد لا تظهر عليهم أي أعراض نهائيًا".





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أماكن نغفل عنها يمكن أن تنقل الفيروس:-





أعلنت وزارة التربية والتعليم غلق مدرسة سيتي الدولية بالزمالك فى القاهرة وفرض عزل ذاتي على طلابها والمعلمين، وذلك نظرًا لوجود اختلاط بين أحد أولياء الأمور مع أحد المصابين.









كما يعد فيروس كورونا من أسرع الفيروسات انتشارًا حول العالم، ويجب أن يحرص جميع الأشخاص من الإصابة به ومتابعة التعليمات اللازمة، والحفاظ على النظافة الشخصية..









ووفقا لموقع "boldsky" إليكم أهم الأماكن التى يمكن أن تنقل الفيروسات، ونحن نغفل عنها..





- مقابض الباب

كل شخص يستخدم مقبض الباب للالتفاف في مكان عملهم كلما لمس الناس مقبض الباب ، زاد عدد الجراثيم ؛ ويمكن الحصول على هذه الجراثيم بسهولة نقلها إلى شخص.









- لوحات المفاتيح

تميل لوحات المفاتيح الموجودة على سطح المكتب إلى وجود الكثير من الجراثيم لأن العديد من الأشخاص الذين يتناولون الطعام على مكتبهم يسكبون طعامهم أو مشروباتهم التي يمكن أن تتراكم بين المفاتيح، ويجب تنظيف لوحة المفاتيح يوميًا بمسحة مطهرة، وغسل يديك بشكل صحيح بالماء والصابون بعد لمس لوحة المفاتيح.









- دورات المياه

يمكن أن تعيش بكتيريا E. Coli في حمام مكتبك، وتحتوي مقابض الحنفية أو الزر المستخدم لتنظيف المرحاض على الكثير من الجراثيم لأن الكثير من الناس يستخدمونه بعد استخدام الحمام ، تأكد من وضع معقم اليدين على يدك.



