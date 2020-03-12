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تعليم

علوم عين شمس ترد على ادعاء طالبة بشأن إصابتها بفيروس كورونا

الخميس 12/مارس/2020 - 09:04 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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حسام الفقي
أثارت طالبة  بكلية العلوم جامعة عين شمس ضجة كبيرة بسبب ادعائها الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد، حيث نشرت على جروبات الكلية بمواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وأيضا قالت بين زملائها إنها مصابة بـ كورونا


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قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس انه في انتظار وصول التقرير الطبي بشكل رسمي من الادارة الطبية التابعة للجامعة بسلبيتها من فيروس كورونا 


وأضاف رجاء خلال تصريحاته لصدي البلد انه لم يتم إحالة الطالبة الي مجلس تأديب بشأن ما سببته من حالة ذعر للطلاب وبمجرد وصول التقرير الطبي بشكل رسمي يفيد بسلبية اصابتها بفيروس كورونا سوف ترجع الي دراستها. منوها ان الجامعة والكلية تسعيان إلى الحفاظ علي الطلاب من خلال ندوات وحملات توعية قائلا "كان مجرد تهريج سخيف ولا داعي للقلق ". 


من جانبه نفي الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس، ما تم تداوله حول إصابة طالبة بـ فيروس كورونا المستجد. مشيرا إلى أن الجامعة اتخذت كل الإجراءات الاحترازية وتم نقلها إلى مستشفى عين شمس التخصصي لعمل تحليل فيروس كورونا PCR للاطمئنان عليها وجاءت نتيجة التحليل سلبية .

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