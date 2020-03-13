هطول الأمطار الغزيرة بالسنطة يطيح بأعمدة الإنارة.. والأهالي يستغيثون.. صور

شهدت شوارع وميادين الغربية استمرار فى موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار في سقوط عمود كهرباء وتساقط الأسلاك الكهربائية منه بطريق شرشابة - السنطة بالقرب من مدخل قرية ميت ميمون ووقوع أسلاك الكهرباء على الأرض مما تسبب في انقطاع الكهرباء بالمنطقة دون خسائر مادية في المنزل والسور أو بشرية .

وناشد الأهالي بذات بالمنطقة بسرعة رفع العامود وإصلاحه حرصا على حياة المواطنين مشيرين إلى أن نسبة كبيرة من أعمدة الانارة بشوارع القرية تعاني تآكل قواعدها وانهم قدموا العديد من البلاغات لغرفة العمليات التابعة لمجلس المدينة والمحافظة لتدارك الكارثة قبل وقوعها .

كما أوضح أهالي المنطقة تلك المشكلة في منتهى الخطورة حيث إنه بمجرد الاحتكاك البسيط بأي سيارة بالطريق أو ارتفاع منسوب مياه الأمطار ينهار العمود الكهربائي بأسلاكه على رؤوس المارة من المواطنين .

وأشار الأهالي أن ازدياد حجم الخطورة التي تمثل كارثة حقيقية خاصة مع قدوم فصل الشتاء، ولاسيّما أن تلك الفترة حذرت هيئة الأرصاد لهبوب الرياح وتساقط الأمطار الغزيرة بالمحافظة مما يهدد بخسائر في الأرواح والممتلكات بسبب أعمدة الكهرباء.