AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

هطول الأمطار الغزيرة بالسنطة يطيح بأعمدة الإنارة.. والأهالي يستغيثون.. صور

الجمعة 13/مارس/2020 - 02:10 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد على

شهدت شوارع وميادين الغربية استمرار فى موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار في سقوط عمود كهرباء وتساقط الأسلاك الكهربائية منه بطريق شرشابة - السنطة  بالقرب من مدخل قرية ميت ميمون ووقوع أسلاك الكهرباء على الأرض مما تسبب في انقطاع الكهرباء بالمنطقة دون خسائر مادية في المنزل والسور أو بشرية.

وناشد الأهالي بذات بالمنطقة بسرعة رفع العامود وإصلاحه حرصا على حياة المواطنين مشيرين إلى أن نسبة كبيرة من  أعمدة الانارة بشوارع القرية تعاني تآكل قواعدها وانهم قدموا العديد من البلاغات لغرفة العمليات التابعة لمجلس المدينة والمحافظة لتدارك الكارثة قبل وقوعها.

كما أوضح أهالي المنطقة  تلك المشكلة في منتهى الخطورة حيث إنه بمجرد الاحتكاك البسيط بأي سيارة بالطريق أو ارتفاع منسوب مياه الأمطار ينهار العمود الكهربائي بأسلاكه على رؤوس المارة من المواطنين .

وأشار الأهالي أن ازدياد حجم الخطورة التي تمثل كارثة حقيقية خاصة مع قدوم فصل الشتاء، ولاسيّما أن تلك الفترة حذرت هيئة الأرصاد لهبوب الرياح وتساقط الأمطار الغزيرة بالمحافظة مما يهدد بخسائر في الأرواح  والممتلكات بسبب أعمدة الكهرباء.

هطول الأمطار الغزيرة بالسنطة يطيح بأعمدة الإنارة.. والأهالي يستغيثون.. صور
هطول الأمطار الغزيرة بالسنطة يطيح بأعمدة الإنارة.. والأهالي يستغيثون.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أولياء أمور مدرسة الأمجاد بإمبابة يصرخون.. عامود الكهرباء مكشوف قرب المدرسة

بعد صعق طفل في عامود إنارة.. النيابة الإدارية تحيل 5 مسئولين بكهرباء ميت سلسيل للتأديب

وجبة غذائية ومكافأة فورية للعاملين بشفط مياه الأمطار بالمنوفية

بسبب الطقس السيئ .. أعمدة إنارة مكهربة بالمنوفية

حالة الطقس في المنيا.. انقطاع التيار الكهربائي بملوي بسبب هطول الأمطار الغزيرة وإغلاق الأكشاك

بسبب الأمطار.. برلمانى يطالب بعزل أعمدة الإنارة لخطورتها على المواطنين

ترشيحاتنا

اشترى Samsung Galaxy Note 8 بـ2900 جنيه

الأرصاد: من المتوقع استمر ار غزارة الأمطار حتى نهاية اليوم.. فيديو

رسميا إيقاف مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

إسرائيل تحارب كورونا بأحاديث النبي.. ماذا قال متحدث جيش تل أبيب بعد تحول الفيروس لـ وباء؟

المغرب تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سعر ومواصفات مازدا mazda 3 اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات مازدا mazda 3 اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

بملابس عصرية.. نسرين طافش تتألق فى أحدث ظهور

بسبب مياه الأمطار.. نقل خطيب مسجد بالبحيرة بجرار زراعى لإقامة صلاة الجمعة