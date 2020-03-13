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ديني

وزير الأوقاف: إجراءات وزارة الصحة تتسق مع تعاليم الإسلام في مواجهة كورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 01:19 م
وزير الأوقاف: اجراءات
وزير الأوقاف: اجراءات وزارة الصحة تتسق مع تعاليم الإسلام
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محمود ضاحي

قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الشدائد تظهر معادن الرجال الطبيب في عمله، والمهندس في موقعه، مقدمًا تحية تقدير لكل وطني شريف يقف جانب وطنه وقت الشدائد. 


وقدم التحية والسكر لمن يسهرون على خدمة الوطن في ظروف جوية من رجال المطافي والإسعاف والمياه والكهرباء والصرف الصحي، والجيش والشرطة الذين لم يناموا عن حماية وطنهم مهما كانت الأحداث .

وأوضح الوزير خلال خطبة الجمعة بمسجد التلفزيون، أن كل قيادات الدولة  على قلب رجل واحد لخدمة الوطن على مدار الساعة  داعيا الله أن يجعل هذا الغيث غيث رحمة ولس غيث عذاب.


وطالب الوزير المصريين بالأخذ بتعليمات الدولة حول فيروس كورونا، والاهتمام بتعليمات وزارة الصحة بتحري الإجراءات الوقائية مشيرا إلى أنه أمر يتسق مع تعالم الاسلام التي تدعوا إلى  النظافة والتطهر والطهور شطر الإيمان.

واستشهد بقوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ، وأن الإسلام يهتم  بالطهارة على درجاتها المختلفة وقال تعالى" يا أيها المدثر فقم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر".

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