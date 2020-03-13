نانسي عجرم للجمهور: ضلكن ببيوتكن

وجهت الفنانة نانسي عجرم، رسالة لجمهورها بسبب الاجواء العصيبة التي تتعرض لها البلاد منذ أمس الخميس.





قالت نانسي في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": بتمنى تكونوا بخير وين ما كنتوا بالعالم، ضلكن ببيوتكن الاحتياط واجب بهالمرحلة الصعبة مسؤوليتنا كبيرة لنحمي بعض ونحمي حالنا".





يذكر أن نانسي عجرم، كشفت مؤخرا عن تفاصيل أعمالها المقبلة، وقالت: "أنا عاملة 4 أغاني مع الموزع أحمد إبراهيم، ولسه بسجل فيهم والمفروض إنهم ينزلوا ورا بعض الفترة الجاية دي".



