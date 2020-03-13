نانسي عجرم للجمهور: ضلكن ببيوتكن

وجهت الفنانة نانسي عجرم، رسالة لجمهورها بسبب الاجواء العصيبة التي تتعرض لها البلاد منذ أمس الخميس.
قالت نانسي في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": بتمنى تكونوا بخير وين ما كنتوا بالعالم، ضلكن ببيوتكن الاحتياط واجب بهالمرحلة الصعبة مسؤوليتنا كبيرة لنحمي بعض ونحمي حالنا".
يذكر أن نانسي عجرم، كشفت مؤخرا عن تفاصيل أعمالها المقبلة، وقالت: "أنا عاملة 4 أغاني مع الموزع أحمد إبراهيم، ولسه بسجل فيهم والمفروض إنهم ينزلوا ورا بعض الفترة الجاية دي".
كما احتفلت عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، بعيد ميلاد والدتها، ونشرت "نانسي" صورة تجمعها بوالدتها، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد ماما" نالت اعجاب متابعيها.