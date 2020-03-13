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رياضة

رسميا.. محيلبة يتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 من كأس العالم بقبرص

الجمعة 13/مارس/2020 - 02:04 م
عبدالعزيز محيلبة
عبدالعزيز محيلبة
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منتصر الرفاعى

تأهل  الرامى عبد العزيز محيلبة  إلى أولمبياد طوكيو 2020 فى منافسات أطباق الحفرة بعد تحقيق المركز السابع في كأس العالم بقبرص.


يأتى حسم محيلبة لمقعد التأهل باسمه متفوقًا على زميله أحمد قمر وفقا لآخر 4 بطولات مثلما حدد الاتحاد المصري للعبة لحسم مقعد الكوتة التى حصل عليها اللاعب فى البطولة الأفريقية بالجزائر مؤخرا. 


ونجح محيلبة فى التأهل إلى الدورة الأولمبية الثانية على التوالى بعدما تأهل من قبل لأولمبياد ريودى جانيرو بالبرازيل 2016.


وفى نفس الإطار .. حققت الرامية ماجى عشماوى لاعبة المنتخب الوطنى للرماية المركز التاسع في منافسات كأس العالم  فى قبرص بمسابقة التراب برصيد 113 طبقا، لتنجح فى حسم كوتة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 على حساب مواطنتها سوزان جابر.


وحصلت اللاعبة ماجى عشماوى على كوتة التأهل من قبل بحصولها ذهبية أطباق الحفرة فى منافسات بطولة أفريقيا للرماية المقامة فى الجزائر التى أقيمت فى نوفمبر الماضى، إلا أن اتحاد الرماية قام بعمل نظام رسمي لحسم اسم اللاعبة المتأهلة وفقا للنتائج الأفضل على صعيد 3 بطولات متتالية ومن ضمنها كأس العالم والبطولة العربية التي اختتمت بمصر مؤخرا.


من جهته أعلن حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية عن تفوق ماجى عشماوى فى نظام حسم اسم مقعد كوتو التراب لتشارك فى أولمبياد طوكيو 2020.


وحقق المنتخب المصرى للرماية المركز الأول وصدارة الترتيب العام للبطولة العربية الخامسة عشر للرماية، التى أقيمت فعالياتها فى مصر على ملاعب نادى الرماية ونادى الصيد 6 أكتوبر، بمشاركة 400 راميا ورامية من 14 دولة.


وفاز منتخب مصر للرماية بالمركز الأول بعدما حقق 53 ميدالية متنوعة، بواقع 19 ذهبية و17 فضية و17 برونزية.


وحل المنتخب العماني فى المركز الثانى برصيد 34 ميدالية متنوعة، بواقع 10 ذهبيات و13 فضية و11 ميدالية برونزية.

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