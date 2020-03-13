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أخبار البلد

الهلال الأحمر يوزع بطاطين ومساعدات غذائية على أهالى الزرايب

الجمعة 13/مارس/2020 - 02:40 م
الهلال الأحمر المصرى
الهلال الأحمر المصرى
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محمد عبد المنعم

تواصل  فرق التدخل أثناء الطوارئ بالهلال الأحمر المصري  لليوم الثانى تقديم المساعدات للاسر بالمناطق المتضررة  من سيول الأمطار ،حيث تواجدت  فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة  في حي الزرايب بمنطقة   15  مايو لتقديم المساعدات للاسر واهالى المنطقة المتضريين من موجة الطقس السيئ التى تتعرض لها البلاد منذ امس  حيث يتم  تقديم المساعدات من بطاطين ومواد غذائية.

وفور وقوع حادث  قطار إمبابة  امس توجه فريق التدخل أثناء الطوارئ بالهلال الأحمر المصري فورا الى موقع الحادث ،لتقديم الاسعافات والدعم النفسي لمصابي، كما توجه أيضا فريق التدخل الى  مكان سقوط عمارة حلوان  ،حيث أن الهلال الأحمر المصري لديه قسما كاملا للدعم النفسي لضحايا الحوادث والأزمات والذي يتكون من عدد المتخصصين في هذا المجال ويقومون بمعالجة الآثار النفسية لأسر للمصابين‪.‬


كانت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد زارت  غرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر المصري، حيث تم تضم غرفة العمليات المركزية   12  شخصا متمرسا يتابعون عمل 70  فرقة ميدانية على مستوى الجمهورية ويتابعون من غرفة العمليات حالة الطقس ولديهم خطة طوارئ واستجابة وتدخلات في الوقت المناسب، و أن الهلال الأحمر المصري يرفع حالة التأهب القصوى لمدة 72 ساعة مقبلة.


جدير بالذكر أن فرق الهلال الأحمر المصري تقوم فور وقوع الحوادث والنكبات بتقديم الاسعافات الأولية للمصابين والمساعدة في نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقى الرعاية الطبية وتوفير أوجه الدعم النفسي للمصابين وأسرهم  .
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