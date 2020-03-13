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رياضة

احمد شوبير يعلن عن قرار بشأن مباريات الدورى المصري

الجمعة 13/مارس/2020 - 02:41 م
صدى البلد
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منار نور
علق الاعلامي الرياضي احمد شوبير علي  تاجيل مباراه الاهلي وانبي  بالدوري المصري الممتاز . 

وكتب " احمد شوبير " من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر : " بعد تأجيل مباراة الاهلي وإنبي في الدوري العام.. اتحاد الكره يدرس تعليق المسابقة مؤقتا " . 

وينتظر النادي الأهلي حسم مصير مباراة انبي خاصة وأن المواجهة تأتي بعد سقوط الفريق في التعادل بعد سلسلة من الانتصارات المتتالية بلغت 16 مباراة وهو الأمر الذي يخشاه مسئولي القلعة الحمراء.

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