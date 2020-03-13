مؤلف ممكلة إبليس: شخصيات المسلسل حقيقية

قال محمد أمين راضي مؤلف مسلسل مملكة إبليس في تصريحات ل"صدى البلد"، إن كل الشخصيات التي ظهرت في المسلسل مأخوذة عن سمات أشخاص قابلهم فى الواقع.





وأشار راضي إلى أن الأسماء بالعمل حتى حقيقة ولكن الفرق الوحيدة أنها شخصية قابلتها في زمان ومكان مختلف، وأكد أن كل الشخصيات يتواجد شر بداخلها، بجانب الخير، لافتا إلى أن التضاد في العمل جعل المشاهد في دهشة.





مسلسل مملكة إبليس يعتمد على فانتازيا شعبية من خلال أحداث خيالية ليس لها علاقة بالواقع داخل حارة شعبية.





المسلسل من تأليف محمد أمين راضى وإخراج أحمد خالد موسى وبطولة كريم قاسم، أحمد داود، محمود الليثي، صبري فواز، غادة عادل، سلوى خطاب، رانيا يوسف، خالد أنور، أسماء جلال، إيمان العاصي.