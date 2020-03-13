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فن

شاهد .. محمد رمضان يوجه رسالة إلى رجال الصاعقة المصرية

الجمعة 13/مارس/2020 - 04:06 م
صدى البلد
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منار نور
وجه الفنان محمد رمضان رسالة إلي رجال الصاعقة المصرية عبر حسابه الشخصي انستجرام

ونشر محمد رمضان صورة قديمة له خلال خدمته مع رجال الصاعقة المصرية معلقا: "صورة سأظل أفتخر بها من فترة خدمتي في سلاح الصاعقة المصرية 🇪🇬💪🏽 # الجيش_المصري_العظيم # تضحية_فداء_مجد # تحيا_مصر " . 

طرح محمد رمضان، مؤخرًا، فيديو كليب أغنية "إنت جدع" وحققت نجاحا كبيرا بعد طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب". 

وتقول كلمات الأغنية :"انت جدع .. ايوه جدع .. حبي ليكوا مبدأ .. نجاحي بيكوا صدق .. انتوا ليا وانا ليكو .. طب يلا بينا نبدأ .. رقصني بيها تانجو .. إديني شوب مانجو".
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