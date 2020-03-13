شاهد .. محمد رمضان يوجه رسالة إلى رجال الصاعقة المصرية

وجه الفنان محمد رمضان رسالة إلي رجال الصاعقة المصرية عبر حسابه الشخصي انستجرام .





ونشر محمد رمضان صورة قديمة له خلال خدمته مع رجال الصاعقة المصرية معلقا: " صورة سأظل أفتخر بها من فترة خدمتي في سلاح الصاعقة المصرية 🇪🇬💪🏽 # الجيش_المصري_العظيم # تضحية_فداء_مجد # تحيا_مصر " .



