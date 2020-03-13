دراسة صادمة.. مريض كورونا يجب خضوعه للحجر الصحي 5 أسابيع وليس 14 يوما

بعد اعتقاد ساد بأنه يجب على المصابين بفيروس كورونا التاجي الخضوع لفترة عزل مدتها 14 يوما، أوضحت دراسة جديدة أنه يمكن للفيروس التاجي أن يعيش في المرضى لمدة تصل إلى 5 أسابيع بعد إصابتهم بالمرض لأول مرة.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، اكتشف باحثون من الصين أن الأشخاص المصابين يمكن أن يعيش الفيروس في الجهاز التنفسي الخاص بهم لمدة 37 يوما، أي بمعدل 2.5 ضعف الفترة الموصى بها للحجر الصحي.
ويمكن للفيروس التاجي أن يعيش في المرضى لمدة تصل إلى خمسة أسابيع بعد أن يصابوا بالمرض لأول مرة، أي أكثر من ضعف المدة الموصى بها لفترة العزل البالغة 14 يومًا.
وتأتي هذه الدراسة في أعقاب إعلان منظمة الصحة العالمية أن الفيروس تفشى وأصبح وباء عالميا، ونشر في مجلة لانسيت، بعد دراسة 191 حالة مريض من مستشفيات في ووهان الصينية، بؤرة تفشي الفيروس التاجي (كوفيد-19).
واستخدم الفريق السجلات الطبية الإلكترونية لجمع البيانات الديموغرافية وكذلك البيانات المختبرية، وتوصل الباحثون للحمض النووي الريبي للفيروس، الذي يحمل المعلومات الوراثية، من عينات من الجهاز التنفسي للمرضى لمدة 20 يومًا بعد إصابتهم بالمرض لأول مرة، وأقصر فترة زمنية كان الشخص فيها معديًا كانت ثمانية أيام وأطول فترة زمنية كانت 37 يومًا.
ووجدت دراسة أخرى أجرتها حكومة الولايات المتحدة وعلماء آخرون أن الفيروس يمكن أن يظل في العواء لمدة 3 ساعات، ويعيش على الأسطح لمدة 9 أيام، فيما يعيش على النحاس لمدة 4 ساعات فقط، وعلى الكرتون لمدة يوم كامل، وحوالي 3 أيام على البلاستيك والفولاذ.