دراسة صادمة.. مريض كورونا يجب خضوعه للحجر الصحي 5 أسابيع وليس 14 يوما

بعد اعتقاد ساد بأنه يجب على المصابين بفيروس كورونا التاجي الخضوع لفترة عزل مدتها 14 يوما، أوضحت دراسة جديدة أنه يمكن للفيروس التاجي أن يعيش في المرضى لمدة تصل إلى 5 أسابيع بعد إصابتهم بالمرض لأول مرة.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، اكتشف باحثون من الصين أن الأشخاص المصابين يمكن أن يعيش الفيروس في الجهاز التنفسي الخاص بهم لمدة 37 يوما، أي بمعدل 2.5 ضعف الفترة الموصى بها للحجر الصحي.







