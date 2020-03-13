جثث وحرائق وتحويلات مرورية.. ماذا حدث في صباح اليوم الثاني لـ عاصفة التنين.. التفاصيل الكاملة

مرت 16 ساعة في اليوم الثاني لعاصفة التنين، شهدت فيهم البلاد أحداثا أقل من اليوم الأول، حيث شهدت الطرق الصحراوية اليوم الجمعة إغلاقات أقل من أمس الخميس، فيما شهدت الطرق الاخرى عودة الحركة المرورية عليها، لا سيما وقوع إصابات اقل من ليلة أمس.









- إصابة ربة منزل فى انهيار عقار سكني بطنطا

شهدت قرية دفرة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية اليوم واقعة إصابة ربة منزل فى انهيار عقار سكني مكون من طابقين بقرية "دفرة " بطنطا بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الامطار الغزيرة، وخصصت سيارة إسعاف لنقل السيدة المصابة الى طوارىء مستشفى طنطا الجامعي دون وقوع خسائر فى الأرواح.





كان اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد مازن الرشيدي مأمور مركز طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول إنهيار منزل سكني مكون من طابقين بنطاق قرية دفرة بدائرة المركز، وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية الى مكان الحادث ومتابعة سير تطورات الحادث وفرض كردون أمني جول العقار السكني المنكوب .





- مصرع 8 أشخاص في منطقة زرايب 15 مايو

كما لقى ٨ أشخاص مصرعهم بعد أن جرفتهم مياه السيول بمنطقة الزرايب بـ ١٥ مايو، حيث تلقى قسم شرطة ١٥ مايو بلاغا بمصرع ٨ أشخاص غرقا بعد ان جرفتهم مياه السيول داخل منطقة الزرايب التابعة لدائرة القسم .





على الفور وجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بسرعه انتقال رجال المباحث وسيارات الاسعاف وتم انتشال الجثث ال ٨ من مياه السيول، وتم نقلهم الى مشرحه مستشفى حكومى ، وتم اخطار النيابة العامة للتحقيق .





- إعادة فتح 9 طرق صحراوية منذ الصباح

وأعلنت الإدارة عن عودة الحركة المرورية على طريق سفاجا - قنا وطريق رأس غارب بإتجاه محافظة المنيا، وطريق الزغفرانة بإتجاه محافظة بني سويف، وطريق الزعفرانة - الغردقة بالاتجاهين إلى طبيعتها وذلك بعد تحسن حالة الطقس والرؤية.





وأشارت الإدارة كذلك إلي عودة الحركة المرورية على طرق قنا - الاقصر، وقنا - سوهاج، وقنا - نجع حمادي وطريقي أسيوط - سوهاج الشرقي والغربي وذلك بعد تحسن حالة الطقس والرؤية.





- سقوط حوامل قاريء الملصق الالكتروني على الدائري

كما أعلنت الادارة العامة للمرور عن سقوط الجمالون الذي يحمل قاريء الملصق الألكتروني على الطريق الدائري القادم من نفق السلام بإتجاه القاهرة الجديدة والمعادي، وأشارت الادارة الي اجراء تحويلات مرورية لحماية قائدي السيارات، حيث تم تحويل الطريق للقادم من نفق السلام اتجاه القاهرة الجديدة والمعادي السير عكس الاتجاة حتي مناطق الميراج والنزول اتجاه الثورة والصعود مرة اخري علي الطريق الدائري اتجاه القاهرة الجديدة والمعادي.





- مصرع 3 أطفال وسيدتين في انهيار عقار بـ ١٥ مايو بسبب سوء الأحوال الجوية

فيما لقي 3 أطفال وسيدتان مصرعهم في انهيار عقار بمنطقة الزاريب بمدينة 15 مايو بحلوان، وجاء ذلك نتيجة سوء الأحوال الجوية، وهطول الأمطار بغزارة على المنزل.





من جانبه قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صرف إعانات عاجلة لأسر المتوفين جرّاء سقوط أجزاء من منازلهم عليهم بحلوان و١٥ مايو نتيجة الأمطار الغزيرة التى تتعرض لها القاهرة و تقديم الرعاية الكاملة لهم .





- السيطرة على حريق بمستشفى أسيوط الجامعي

وتمكنت قوات الحماية المدنية بأسيوط، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق اندلع بالدور الرابع بقسم الإصابات بمستشفى أسيوط الجامعي، قبل أن يمتد للأدوار المجاورة ودون خسائر بشرية.





تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوصول بلاغ من ناصر الدويني مدير إدارة الأمن بجامعة أسيوط، باندلاع حريق في الدور الرابع بقسم الإصابات بالمستشفي الجامعي.





- السيطرة على 3 حرائق بالقاهرة نتيجة الأمطار

وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على ٣ حرائق، نشب الأول إثر انفجار كابل كهربائي في مستشفى الزهراء بميدان عبد الخالق صابر بجوار مترو زهراء مصر القديمة .





أما الحريق الثاني فنشب فى غرفة كهرباء بحى المعادى ، والحريق الثالث، التهم غرفة كهرباء بشارع التسعين بالقاهرة الجديدة، حيث تلقت عمليات إطفاء القاهرة ٣ بلاغات بنشوب ٣ حرائق فى كابلات كهرباء وغرفة كهرباء فى أماكن متفرقة .





على الفور هرعت سيارات الإطفاء إلى أماكن الحرائق ، ونجحت القوات فى محاصرة كرات اللهب قبل ان تمتد للمنشأت المجاورة ، دون إصابات، ونبين ان ماس كهربائى السبب نتيجة تساقط الأمطار بشكل كثيف .