انقطاع التيار الكهربائي ومياه الشرب عن قرى المنيا

تسببت شدة الرياح التى وصلت لـ ٤٥ كيلو فى الساعة فى اليوم الثانى لموجة الطقس السيئ التى أعلنت عنها هيئة الأرصاد ، في انقطاع التيار الكهربائى ومياه الشرب بمعظم قرى المنيا.







وشهدت قرى المحافظة سقوط أشجار ونخيل علي الأسلاك الكهربائية كما شهدت بعض قري عزاقه وسرير وصفط الخمار سقوط أعمدة الإنارة الأمر الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وانقطاع مياه الشرب بمعظم القرى ونفوق بعض الحيوانات كالحمير والخراف.





كانت الأرصاد الجوية أعلنت عن سقوط الأمطار وتسجيل سرعة الرياح 40 الى 45 كم في الساعة، ودرجة الحرارة الصغرى 14 والكبرى 15 درجة مئوية.



