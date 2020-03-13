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رياضة

رسميا.. ليفربول يعلن تجميد النشاط الرياضي

الجمعة 13/مارس/2020 - 04:44 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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محمد السعيد
أعلن نادي ليفربول، تجميد نشاطه الرياضي، بعد قرار رابطة الدوري الإنجليزي، إيقاف مسابقة الدوري الإنجليزي، بسبب فيروس كورونا.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، اليوم الجمعة، تأجيل جميع مباريات الدوري الإنجليزي، حتى 3 أبريل المقبل بعد انتشار فيروس كورونا.

وقال نادي ليفربول في بيان عبر موقعه الرسمي: "يؤكد نادي ليفربول لكرة القدم أن الفريق الأول وطاقمه، سيوقف النشاط مؤقتا وطواعية في ملعب التدريب ميلوود اعتبارا من اليوم، بعد إعلان رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أنه سيتم تأجيل المباريات حتى 4 إبريل بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأضاف البيان: "تم إعطاء اللاعبين برامج تدريبية فردية للمتابعة عليها  هذه الفترة، وتم عقد مران الفريق الأول كالمعتاد اليوم".

وتابع البيان: "سيعمل ليفربول مع الفريق الطبي والسلطات الأخرى ذات الصلة لمراقبة الوضع وتحديد موعد للعودة إلى ميلوود لإعطاء الفريق فرصة للتحضير للمواجهات المقبلة.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

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