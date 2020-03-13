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أخبار البلد

الكهرباء: عودة التيار بالكامل لجميع المحافظات خلال ساعات

الجمعة 13/مارس/2020 - 04:58 م
صدى البلد
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وفاء نور الدين
شهدت مناطق متفرقة بمحافظات مصر، انقطاع التيار الكهربائى، نتيجة سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار وسيول غزيرة، أدت إلى ضرورة الفصل الاضطراري لجزء من الشبكة القومية للكهرباء، للحفاظ على الأرواح.


وكشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء، بلغ أمس الخميس 16 ألف ميجاوات، فى حين أن  المعدل الطبيعى لأقصى حمل خلال  يتراوح ما بين 24 ألفا، إلى 25 ألف ميجا وات.

وأوضح المصدر ان سوء الأحوال الجوية دفع مركز التحكم القومى لشبكة الكهرباء إلى فصل التيار الكهربائى اضطراريا على عدد من المشتركين، نتيجة ارتفاع منسوب المياه عن معدل الأمان.

 وأكد المصدر ان هناك غرفة عمليات مركزية بالوزارة وكل شركة توزيع لمتابعة إصلاح الأعطال إعادة التيار للاماكن التى تم الانقطاع بها 

وتابع المصدر، أنه فى خلال ساعات سيعود التيار الى المناطق كافة بعد الانتهاء من شفط المياه واصلاح اعطال الكابلات المتضررة من مياه الأمطار.


وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، اعلنت  أول أمس حالة الطوارئ على جميع المستويات بالتعاون مع قطاعات الدولة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع درجة الاستعداد القصوى بالمناطق التابعة والتنسيق مع كافة الجهات بالدولة وتوفير الدعم بما يضمن التشغيل الآمن للشبكة الكهربائية، ومنها:

  تأمين التغذية الكهربائية لمحطات الصرف والرفع وتوفير الدعم اللازمة لكافة الجهات المعنية بالدولة في حالة حدوث أمطار غزيرة أو سيول.

-    تأمين الخطوط والمحولات ومهمات الشبكة الكهربائية ضد مخاطر السيول والأمطار والرياح الشديدة ورفع حالات الاستعدادات القصوى لفرق الصيانة والدعم بكافة الإدارات والقطاعات وسرعة اتخاذ اللازم في حالة ورود أي بلاغ أو شكوى بوجود عطل.

-   تكليف أعضاء من الإدارات المدنية بالمرور على بدرومات المحطات الخاصة التي بجوار مجاري مائية والقواعد الخرسانية لأبراج الخطوط لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة الحاجة للتدعيم وتحديد الأولوية حسب الخطورة.

-   المتابعة المستمرة للشبكة والتنسيق مع كافة الجهات على جميع المستويات.

-   التأكد على تجهيز محطات المحولات التي بجوار مجاري مائية والمحطات التي سبق وارتفع مستوى المياه داخل بدروماتها بسبب الأمطار والسيول بطلمبات رفع جاهزة للعمل في حالة الطوارئ.

-   إعداد أطقم فنية لمجابهة الأمطار والسيول على مدار (24 ساعة) مع التعزيز في الأماكن التي تحتاج لذلك، حفاظًا على سلامة الشبكة واستمرارية التغذية

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