عاصفة التنين.. سقوط أعمدة كهرباء وانهيار منازل وعشش بـ وسط سيناء



كما تعرضت عدد من المنازل البدائية لسقوط أسوارها، دون خسائر، بسبب قوة الرياح وسوء حالة الطقس وشدة الأمطار، كما تهدمت أسوار فى منطقة المنبطح بوسط سيناء من شدة هبوب الرياح التي فاقت سرعتها ١٠٠ كيلو في الساعة.



ووصلت سيول تتراوح شدتها بين ضعيفة ومتوسطة إلى المدينة، للمرة الثالثة هذا العام، بسبب غزارة الأمطار التي سقطت علي المنطقة، دون أن تتسبب في خسائر في الأرواح.





وأكد رئيس مجلس المدينة، أن السيل أخذ طريقه من جبال "يلق"، مرورا ببئر"الدقاق"، وتابع سيره إلى وادى أبو صويره، ثم وادى الحسنة، كما وصل السيل إلى وادى "المنبطح" ووادى "الجايفة"، ومنها الي وادى "المويلح" ووادى العين، واخيرا وادى "المسيسب" حتى أ خذ طريقه إلى وادي العريش.



وأكد رئيس مجلس مدينة الحسنة، أن كل هذه الوديان يجرى بها سيول، ولكنها ضعيفة ومحتمل وصولها الى وادى العريش.



كما تسبت سيول في منطقة الكونتلا بمركز نخل في اقتلاع كرفانات إحدي شركات حفر الآبار وكذلك هدم جميع العشش والأسوار بمناطق الكونتلا والمنبطح والقسيمة، مع استمرار هطول الأمطار، وهناك سيول اخري قادمة من منطقة لصان، بخلاف سيول المنبطح والكونتلا والقسيمة.



وقال شهود العيان، إن سد الروافعة امتلأ عن آخره، حيث تتجه السيول فى الطريق الشمالى المؤدى إلى العريش التى تبعد قرابة 50 كيلو فقط.



وفي نفس السياق .. قرر مجلس إدارة نادى المعاقين الرياضى برئاسة حسن صالح، تجهيز النزل الخاص بالنادى لاستضافة أى حالات متضررة من الظروف الجوية التي تمر بها المحافظة.





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وقال شهود العيان، إن سد الروافعة امتلأ عن آخره، حيث تتجه السيول فى الطريق الشمالى المؤدى إلى العريش التى تبعد قرابة 50 كيلو فقط.وفي نفس السياق .. قرر مجلس إدارة نادى المعاقين الرياضى برئاسة حسن صالح، تجهيز النزل الخاص بالنادى لاستضافة أى حالات متضررة من الظروف الجوية التي تمر بها المحافظة.اقرأ أيضا:

أكد أحمد عبد الحليم سالمان، رئيس مجلس مدينة الحسنة، وسط سيناء، أن الطقس السيئ تسبب في سقوط أعمدة تيار كهربائي من الجهد المتوسط بقرية "المنبطح" التابع لمركز ومدينة الحسنة، دون حدوث خسائر.