شاهد.. ملايين الموظفين في بريطانيا يتوقفون عن العمل خوفا من كورونا

فضل الملايين من الموظفين البريطانيين البقاء في منازلهم اليوم حيث وجد المسافرون مواقف السيارات فارغة، وعربات القطارات مهجورة ، والمقاعد متاحة في أكثر الأماكن ازدحامًا بسبب أزمة الفيروسات التاجية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" كانت محطات السكك الحديدية الرئيسية في مدن وبلدات المملكة المتحدة فارغة إلى حد كبير مثل مطارات جاتويك وهيثرو وستانستيد بينما شوارع التسوق الرئيسية في لندن التي كانت تعج عادة بالناس تشهد حالة من الهدوء الشديد.

قالت شركة النقل في لندن، أن الحافلات ومترو الأنفاق ، التي يستخدمها 5 ملايين شخص يوميًا ، انخفضت رحلاتها بنسبة 2 في المائة خلال الأسبوع.

وذكرت الصحيفة أن ما يصل إلى 20 مليون شخص من أصل 33 مليون عامل في البلاد يعملون قريبًا من المنزل ، وفقًا لمسح مكتبي أجرته IWG Global Workplace.