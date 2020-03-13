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محافظات

محافظ بورسعيد في جولة ميدانية لمتابعة إزالة تراكمات مياه الأمطار

الجمعة 13/مارس/2020 - 05:40 م
محافظ بورسعيد فى
محافظ بورسعيد فى جولة ميدانية لمتابعة إزالة تراكمات مياه
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كتب محمد الغزاوى
قام اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بجولة ميدانية  لمتابعة  فرق العمل القائمة برفع وإزالة تراكمات المياه بالشوارع والميادين والتى نتجت عن عدم استقرار الطقس وتقلبات الحالة الجوية وذلك تيسيرا للحركة المرورية وحركة المواطنين.

أكد محافظ بورسعيد علي استمرار كافة فرق العمل القائمة على كسح لشفط المياه من الشوارع والميادين بجميع الأحياء، مشيرا إلى التنسيق التام بين جميع الأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى للتعامل الفورى مع أية تراكمات المياه واستجابة لشكاوى المواطنين فى أنحاء المحافظة وإزالة كافة المعوقات حتى انتهاء هذه الموجة غير المستقرة للطقس وسقوط أمطار غزيرة للمرة الأولى بهذه الكميات.

كما أصدر توجيهاته لجميع رؤساء الأحياء باستمرار تكثيف أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار وتيسير حركة الشوارع والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين حتى انتهاء موجة الطقس غير المستقرة.

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محافظ بورسعيد في جولة ميدانية لمتابعة إزالة تراكمات مياه الأمطار
محافظ بورسعيد في جولة ميدانية لمتابعة إزالة تراكمات مياه الأمطار
محافظ بورسعيد في جولة ميدانية لمتابعة إزالة تراكمات مياه الأمطار
محافظ بورسعيد في جولة ميدانية لمتابعة إزالة تراكمات مياه الأمطار
محافظ بورسعيد في جولة ميدانية لمتابعة إزالة تراكمات مياه الأمطار
محافظ بورسعيد في جولة ميدانية لمتابعة إزالة تراكمات مياه الأمطار
محافظ بورسعيد في جولة ميدانية لمتابعة إزالة تراكمات مياه الأمطار
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