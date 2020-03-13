تعليق رومانسى .. أحمد العوضي يوجه رسالة لـ ياسمين عبد العزيز





وكتب أحمد العوضي، تعليقا وجهه للفنانة ياسمين عبد العزيز على صورتها، بالانجليزية قائلا: «بحبك»، مستخدما رمز القلب للتأكيد على حبه لها، ليثير انتباه متابعي ياسمين.





وأثارت علاقة الفنانين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز الجدل منذ ظهورهما في عيد ميلادها، وتطورت العلاقة وأعلنا حبهما وذلك بعد أن فجر شقيق ياسمين عبد العزيز الأزمة وهو ما دفعهما للاعتراف.

حرص الفنان أحمد العوضي على التعليق، على أحدث صور للفنانة ياسمين عبد العزيز، التي قامت بنشرها مؤخرا عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، وذلك بعد اعتراف الثنائي بعلاقتهما العاطفية.