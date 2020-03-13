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فن

تأجيل مهرجان برلين للفيلم العربي بسبب فيروس كورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 07:09 م
مهرجان برلين للفيلم
مهرجان برلين للفيلم العربى
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محمد نبيل
أعلنت إدارة مهرجان برلين للفيلم العربى تأجيل دورته الحادية عشر والتى كان مقررا لها أن تقام شهر ابريل المقبل.

كان رئيس مهرجان كان السينمائي بيير ليسكور قد صرح انه سوف يتخذ قراره بشأن المهرجان مع منتصف الشهر المقبل، وقال: "ما زلنا متفائلين على أمل أن يقل الوباء في نهاية مارس وأن نتنفس بشكل أفضل قليلا في أبريل".

يذكر ان المهرجان الدولى للسينما التسجيلية بباريس تم إلغاءه قبل ساعات، مع إلغاء وتاحيل عدد كبير من الفعاليات الفنية فى مصر والعالم، ولم يتم تحديد مواعيد بديله لها مع استمرار القلق من انتشار فيروس كورونا القاتل.
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