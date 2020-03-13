تأجيل مهرجان برلين للفيلم العربي بسبب فيروس كورونا

أعلنت إدارة مهرجان برلين للفيلم العربى تأجيل دورته الحادية عشر والتى كان مقررا لها أن تقام شهر ابريل المقبل.





كان رئيس مهرجان كان السينمائي بيير ليسكور قد صرح انه سوف يتخذ قراره بشأن المهرجان مع منتصف الشهر المقبل، وقال: "ما زلنا متفائلين على أمل أن يقل الوباء في نهاية مارس وأن نتنفس بشكل أفضل قليلا في أبريل".



