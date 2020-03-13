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أخبار البلد

باستثاء موانئ البحر الأحمر.. انتظام النقل بكافة أنحاء الجمهورية للسكة الحديد والمترو والموانئ

الجمعة 13/مارس/2020 - 07:07 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أحمد أبوشوشة
أعلنت وزارة النقل في بيانها الثاني اليوم الجمعة، استمرار  انتظام حركة جميع خطوط السكك الحديدية وانتظام حركة مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة  بكامل طاقتها وانتظام  حركة الملاحة في مينائي دمياط والإسكندرية وإعادة فتح مينائي السويس وسفاجا.

واستقبل الأخير السفينة اليرموك وعلى متنها  63 ألف طن قمح،  وقام فريق طبى متخصص من الحجر الصحى والطب الوقائى بالصعود على السفينة بمنطقة المخطاف الخارجى للميناء، وتم إنهاء إجراءات الكشف الطبي والفحوصات على طاقم السفينة بالتنسيق مع الطبيب المتواجد على السفينة وسؤاله عما إذا كان هناك حالات مشتبه فى إصابتها أثناء الرحلة وقياس درجة الحرارة للتأكد من خلوهم من أي إصابات وتم السماح للسفينة بالتراكي على رصيف الميناء.

وأشار البيان إلى استمرار غلق موانئ نويبع، وشرم الشيخ، والغردقة لسوء الأحوال الجوية وكذلك انتظام حركة الملاحة النيلية و استمرار انتشار فرق الصيانة والطواريء في جميع المناطق والقطاعات التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري واستمرار التنسيق مع المرور فيما يتعلق بحركة المركبات على الطرق.

وأكدت الوزارة في بيانها على على  استمرار  تنفيذ توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير الخاصة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة آثار الأمطار من كافة المحطات وتقديم كافة التسهيلات للركاب واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية  الخاصة يالوقاية من فيروس كورونا مع  ضرورة تواجد مسؤولي السكة الحديد  والمترو بالمحطات المختلفة وانتشار فرق الطوارئ والصيانة بالمحطات، لمعالجة أي عطل مفاجئ يمكن أن يؤثر على حركة وانتظام القطارات وخاصة مع استمرار موجة الطقس السيئ ورفع حالة الطوارئ بالموانئ البحرية.
باستثاء موانئ البحر الأحمر.. انتظام النقل بكافة أنحاء الجمهورية للسكة الحديد والمترو والموانئ
باستثاء موانئ البحر الأحمر.. انتظام النقل بكافة أنحاء الجمهورية للسكة الحديد والمترو والموانئ
باستثاء موانئ البحر الأحمر.. انتظام النقل بكافة أنحاء الجمهورية للسكة الحديد والمترو والموانئ
باستثاء موانئ البحر الأحمر.. انتظام النقل بكافة أنحاء الجمهورية للسكة الحديد والمترو والموانئ
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