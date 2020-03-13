باستثاء موانئ البحر الأحمر.. انتظام النقل بكافة أنحاء الجمهورية للسكة الحديد والمترو والموانئ

أعلنت وزارة النقل في بيانها الثاني اليوم الجمعة، استمرار انتظام حركة جميع خطوط السكك الحديدية وانتظام حركة مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة بكامل طاقتها وانتظام حركة الملاحة في مينائي دمياط والإسكندرية وإعادة فتح مينائي السويس وسفاجا.





واستقبل الأخير السفينة اليرموك وعلى متنها 63 ألف طن قمح، وقام فريق طبى متخصص من الحجر الصحى والطب الوقائى بالصعود على السفينة بمنطقة المخطاف الخارجى للميناء، وتم إنهاء إجراءات الكشف الطبي والفحوصات على طاقم السفينة بالتنسيق مع الطبيب المتواجد على السفينة وسؤاله عما إذا كان هناك حالات مشتبه فى إصابتها أثناء الرحلة وقياس درجة الحرارة للتأكد من خلوهم من أي إصابات وتم السماح للسفينة بالتراكي على رصيف الميناء.





وأشار البيان إلى استمرار غلق موانئ نويبع، وشرم الشيخ، والغردقة لسوء الأحوال الجوية وكذلك انتظام حركة الملاحة النيلية و استمرار انتشار فرق الصيانة والطواريء في جميع المناطق والقطاعات التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري واستمرار التنسيق مع المرور فيما يتعلق بحركة المركبات على الطرق.



