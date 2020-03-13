AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مسعود أوزيل عن فيروس كورونا: الصحة أهم من كرة القدم

الجمعة 13/مارس/2020 - 07:23 م
أوزيل
أوزيل
Advertisements
إسماعيل محمود
عبر الألماني مسعود أوزيل، صانع ألعاب فريق ارسنال الإنجليزي عن قلقه وآسفه من التطورات التي تحدث في العالم بخصوص فيروس كورونا"كوبيد 19".

ونشر أوزيل تغريدة على حسابه الشخصي على موقع تويتر، جاء فيها:" الصحة أهم من كرة القدم الآن، أرجو أن تتخذوا كل الاجراءات الوقائية وتكونوا واعين ومراعين للجميع، يجب أن نشكر الأطباء والممرضين والعلماء الذين يساعدوننا على منع تفشي فيروس كورونا."

يذكر أنه قد تم الإعلان مساء أمس عن إصابة الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي ارسنال، بفيروس كورونا، وعزل الفريق والكشف عنهم بعد مخالطتهم لمدربهم الإسباني.

وكان الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم، قد أعلن اليوم الجمعة عن إيقاف الأحداث الكروية في البلاد منهاا الدوري الإنجليزي حتى الرابع من شهر إبريل القادم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أرسنال بالقوة الضاربة أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

أوزيل أساسي.. أرتيتا يعلن تشكيل أرسنال لمواجهة شيفيلد يونايتد

أوزيل وأوباميانج يقودان آرسنال أمام بيرنلي بـ الدوري الإنجليزي

عقب إصابة مدرب أرسنال بـ كورونا.. اجتماع طارئ لـ رابطة الدوري الإنجليزي اليوم

كورونا يضرب الدوري الإنجليزي.. برايتون يعلن تأجيل مباراته أمام آرسنال

الإصابات تتزايد .. كورونا يجبر إيفرتون الإنجليزي على الحجر الصحي

ترشيحاتنا

أول رد فعل للزمالك بعد تأجيل مباراة المصري

خبير طاقة أمريكي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن سعر البنزين الجديد

الداخلية: إغلاق الطريق الدائري الرئيسي بالاتجاهين بمنطقة أبراج سما

الأردن تعلن بشرى سارة عن فيروس كورونا

احذروا بشدة.. سيدة مصابة بفيروس كورونا تحذر العالم

8 قرارات حاسمة اتخذتها التعليم اليوم.. تعرف عليها الآن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الهيئة العربية للتصنيع تتكفل بتصليح الـ jeep سيارة الشهامة.. صور

هنتعشى إيه النهاردة.. بطاطس بالجبنة الشيدر مع السلطة اليونانية

ارتدي جوانتي.. 10 أماكن لا تتوقعها يعيش عليها فيروس كورونا