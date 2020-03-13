مسعود أوزيل عن فيروس كورونا: الصحة أهم من كرة القدم





ونشر أوزيل تغريدة على حسابه الشخصي على موقع تويتر، جاء فيها:" الصحة أهم من كرة القدم الآن، أرجو أن تتخذوا كل الاجراءات الوقائية وتكونوا واعين ومراعين للجميع، يجب أن نشكر الأطباء والممرضين والعلماء الذين يساعدوننا على منع تفشي فيروس كورونا."





يذكر أنه قد تم الإعلان مساء أمس عن إصابة الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي ارسنال، بفيروس كورونا، وعزل الفريق والكشف عنهم بعد مخالطتهم لمدربهم الإسباني.





وكان الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم، قد أعلن اليوم الجمعة عن إيقاف الأحداث الكروية في البلاد منهاا الدوري الإنجليزي حتى الرابع من شهر إبريل القادم.

عبر الألماني مسعود أوزيل، صانع ألعاب فريق ارسنال الإنجليزي عن قلقه وآسفه من التطورات التي تحدث في العالم بخصوص فيروس كورونا"كوبيد 19".