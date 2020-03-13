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مرأة

بالكرانيش.. شيرين رضا تتألق بإطلالة جديدة.. شاهد

الجمعة 13/مارس/2020 - 08:06 م
شيرين رضا
شيرين رضا
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حياة عبد العزيز
شاركت الفنانة شيرين رضا متابعيها بصورة جديدة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وخطفت الأنظار بإطلالة مختلفة، مرتدية بلوزة باللون الأبيض بأكمام، ونسقت معها جيبة باللون الأسود بتصميم الكرانيش، لتظهر بها بشكل جمالي جديد.

وأما من الناحية الجمالية استخدمت شيرين رضا المكياج الهادئ، فوضعت اللون الكشمير في الشفاة مع بعض لمسات البلاشر، والايشادو فوق العين.

وأعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، لتبرز ملامحها الجميلة.

وارتدت شيرين الاكسسوارت في الرقبة، مع ارتداء جوانتي جلد في اليد.

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Unpublished 🎩 Styled by: @yasmineeissa #ShereenReda

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