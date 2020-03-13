AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أوكرانيا تعلق جميع الرحلات الجوية بعد تسجيل أول وفاة بـ كورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:21 م
اوكرانيا تعلق الرحلات
اوكرانيا تعلق الرحلات الجوية بسبب كورونا
Advertisements
رحيم يسري
قررت أوكرانيا وقف الرحلات الجوية مع جميع الدول ابتداء من 17 مارس الجاري، وذلك بعد تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في البلاد.

وبحسب مجلة "فوربس" فإن رئيس البرلمان الأوكراني أعلن أنه تم اتخاذ قرار بتعليق الرحلات الجوية مع جميع الدول ابتداء من التاريخ المذكور

وأعلنت أوكرانيا تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس لسيدة تبلغ 71 عاما، دخلت المستشفى في 12 مارس الجاري.

وصنفت منظمة الصحة العالمية مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

كما أعربت المنظمة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لتفادي كورونا.. روسيا تعلق الرحلات السياحية الصينية

الأردن يكشف عن أول حالة كورونا.. وهذه جنسيتها

تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا في كاليفورنيا وأول حالة في نيويورك

ميلانو تتحول لمدينة أشباح.. وإيطاليا تسجل ثاني أخطر بؤرة كورونا في العالم.. فيديو

لم تسجل إلا حالة واحدة.. قرار احترازي من أوكرانيا لمنع تفشي كورونا

فيروس كورونا يواصل استهداف المسئولين البارزين حول العالم

ترشيحاتنا

بيان مؤثر من كريستيانو رونالدو بخصوص فيروس كورونا

بـ فستان قصير.. مي سليم تثير الجدل بإطلالة جريئة

برفقة أصدقائها .. كنزى عمرو دياب تشعل الـ سوشيال ميديا

أول رد من وكيل محمد صلاح على إصابته بفيروس كورونا

منقذو السيارات من الغرق في التجمع الخامس: نشعر بالسعادة لمساعدة الناس ولا ننتظر مقابلا.. فيديو

حقيقة إصابة محمد صلاح بـ كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أناقة واحتشام.. 10 استايلات فورمال من خزانة ياسمين صبري

احذر.. أضرار شرب القهوة بحليب

الهيئة العربية للتصنيع تتكفل بتصليح الـ jeep سيارة الشهامة.. صور