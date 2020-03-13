أوكرانيا تعلق جميع الرحلات الجوية بعد تسجيل أول وفاة بـ كورونا

قررت أوكرانيا وقف الرحلات الجوية مع جميع الدول ابتداء من 17 مارس الجاري، وذلك بعد تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في البلاد.





وبحسب مجلة "فوربس" فإن رئيس البرلمان الأوكراني أعلن أنه تم اتخاذ قرار بتعليق الرحلات الجوية مع جميع الدول ابتداء من التاريخ المذكور





وأعلنت أوكرانيا تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس لسيدة تبلغ 71 عاما، دخلت المستشفى في 12 مارس الجاري.





وصنفت منظمة الصحة العالمية مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.



