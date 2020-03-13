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فن

صورينى وانا بشرب العصير.. عمرو سعد بصحبة سارة الطباخ

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:32 م
سارة الطباخ وعمرو
سارة الطباخ وعمرو سعد
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محمد بدران


شاركت المنتجة سارة الطباخ، جمهورها، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير "انستجرام".


وظهرت سارة الطباخ بصحبة النجم عمرو سعد وعلقت قائلة: "صورينى ياسارة وانا بشرب العصير".


يذكر أن المنتجة سارة الطباخ وقعت مؤخرا عقدا مع الفنان عمرو سعد على أن تتولى الإشراف على أعماله خلال الفترة المقبلة.


كما تعاقدت مع الفنانة مي عمر لإدارة أعمالها الفنية خلال الفترة المقبلة، ويدرس الثنائي عددا من السيناريوهات لاختيار أفضلها مستقبلا.


ومن المنتظر أن تعلن سارة الطباخ، خلال الفترة المقبلة، عن أكثر من اسم جديد ينضم مع شركتها للإنتاج الفنى.


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