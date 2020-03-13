الأوقاف تطلق حملة لتعقيم المساجد

أطلقت وزارة الأوقاف حملة لتطهير وتعقيم المساجد ضد فيروس كورونا، برش السجاد وغسلها، وتطهير دورات المياه، ومكان الوضوء، حيث تتلقى غرفة عمليات الوزارة، لدى الانعقاد الدائم فى مقرها بمسجد صلاح الدين بالمنيل، تبليغات تنفيذ المهام الموكلة بالصور للتيقن من جدية الحملات كل فى منطقته.

وينتظر من غرفة العمليات برئاسة جابر طايع، أن ترفع تقرير ختام كل يوم بانتشار وعمل الحملة للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، حيث رصدت الغرفة التزام المساجد بخطبة الجمعة المختصرة لمدة ربع ساعة وحضور الدعاة مبكرا، ولم تسجل سوى مخالفة لخطيب ببنى سويف خالف الجمعة شكلا وموضوعا.

وأبلغت غرفة عمليات، من مديرية أوقاف البحر الأحمر بتنفيذ التعليمات الخاصة بأداء خطبة وصلاة الجمعة من حيث الالتزام بالموضوع والتوقيت والأداء بالساحات الخارجية حسب المتوفر بالمساجد، حيث أدى مدير المديرية الدكتور كمال أبو سيف الخطبة فى ساحة المسجد الرئيسى لتوافر مكان مفتوح وتقليل الزحام.



