أرقام سيارات شفط المياه والطوارئ فى القاهرة والجيزة والمحافظات

خصصت غرف العمليات فى القاهرة والجيزة والمحافظات ارقاما لـ سيارات شفط المياه والطوارئ على مدار 24 ساعة لتلقى شكاوى المواطنين.





ارقام سيارات شفط المياه والطوارئ فى القاهرة





خصصت محافظة القاهرة خطوطا ساخنة للإبلاغ عن تجمعات مياه الأمطار منها تليفون 175 الخط الساخن للقاهرة فضلا عن الآتى:





غرفة عمليات حي المطرية 22508624

غرفة عمليات حي المرج 28702815

غرفة عمليات حي النزهة 26222334

غرفة عمليات حي السلام أول 22806304

غرفة عمليات حي السلام ثان 26570101

غرفة عمليات حي عين شمس 22982760

غرفة عمليات حي مدينة نصر شرق 23866244

غرفة عمليات حي مدينة نصر غرب 23866252

غرفة عمليات حي مصر الجديدة 26384242

غرفة عمليات حي الأزبكية 25764778

غرفة عمليات حي الموسكي 25922091

غرفة عمليات حي الوايلي 26822131

غرفة عمليات حي باب الشعرية 25890986

غرفة عمليات حي بولاق 27945206

غرفة عمليات حي عابدين 23925076

غرفة عمليات حي غرب 27949119

غرفة عمليات حي منشاة ناصر 23418781

غرفة عمليات حي وسط 24828578

غرفة عمليات حي 15 مايو 25517486

غرفة عمليات حي البساتين 27040090

غرفة عمليات حي التبين 27150080

غرفة عمليات حي الخليفة 23905109

غرفة عمليات حي السيدة زينب 23903903

غرفة عمليات حي المعادي 23580943

تليفون حي المعصرة 27093527

غرفة عمليات حي المقطم 28426873

غرفة عمليات حي حلوان 27074111

تليفون حي دار السلام 25272350

غرفة عمليات حي طرة 27012974

غرفة عمليات حي مصر القديمة 27414837

غرفة عمليات حي الزيتون 22846948

غرفة عمليات حي الساحل 24604865

غرفة عمليات حي الشرابية 26032772

غرفة عمليات حي الأميرية 26023399

غرفة عمليات حي الزاوية الحمراء 24243878

غرفة عمليات حي حدائق القبة 26032772

غرفة عمليات حي روض الفرج 24581879

غرفة عمليات حي شبرا 24607077

ارقام سيارات شفط المياه والطوارئ فى الشرقية





خصصت محافظة الشرقية غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وبدواوين المراكز والمدن ، تستقبل شكاوى وبلاغات المواطنين على أرقام 0552303693 ، 055236334 لسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحلها.





ارقام طوارئ





خصص مجلس الوزراء والجهات الحكومية مجموعة من الأرقام من أجل تلقي الاستغاثات وشكاوى المواطنين بشأن الأمطار رقمي ( 27927407 - 01022222974 ) لتلقي شكاوى المواطنين بخصوص الطقس السيئ.

فيما خصصت الإدارة العامة للمرور رقمًا 01221110000

وخصصت وزارة البيئة الخط الساخن 19808 - أو عبر واتساب على رقم ( ‏‏01222693333 ).

خصصت وزارة الكهرباء خط ساخن برقم 121 للإبلاغ عن الأعطال على مستوى الجمهورية





خصصت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الخط الساخن 15100 لتقي الشكاوي من تجمعات مياه الأمطار بالمدن الجديدة.

خصصت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة 3 أرقام رئيسية لتلقي الشكاوى وهي 23907147 – 23912136 – 23901236





ارقام سيارات شفط المياه والطوارئ





خصصت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الخط الساخن 175 لتلقي شكاوى العملاء أما الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي خصصت خطا ساخنا برقم 125 للإبلاغ عن تجمعات المياه على مستوى الجمهورية





ارقام طوارئ





شرطة النجدة لتلقي بلاغات المواطنين 122

- الإدارة العامة لمرور القاهرة 136 - 01155554444

- الإدارة العامة لمرور الجيزة 37612166

- مرور أكتوبر 38355532

- الإدارة العامة للحماية المدنية 23892017 - 23892016 - 180

- الحماية المدنية بالقاهرة 23919364

- الحماية المدنية بالجيزة 37610258





ارقام سيارات شفط المياه والطوارئ فى بنى سويف





خصصت محافظة بني سويف ارقام سيارات شفط المياه والابلاغ عن تجمع المياه وغيرها من البلاغات أو الشكاوي عبر الأرقام التالية: الخط الساخن 114 رقمي تلقى البلاغات بالمحافظة 2120006 و 2120009 وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة على 2121410





ارقام سيارات شفط المياه والطوارئ فى المنوفية





خصصت محافظة المنوفية أرقام 2222035- 2224899- 2239804 لتلقى الشكاوى

ارقام سيارات شفط المياه والطوارئ فى قنا





خصصت محافظة قنا أرقام 0963337291 0963328472 0963329542‪ فاكس على مدار الـ72 ـساعة القادمة.

ارقام سيارات شفط المياه والطوارئ فى كفر الشيخ

خصصت محافظة كفر الشيخ خطا ساخنا للأزمات والطوارئ على رقم 114 من التليفون الأرضي 0473241130، والرقم 0473220792، بالإضافة إلى إتاحة خدمة الواتس آب على الرقم 01159080748، والإيميل [email protected] لتلقى الاستغاثات.





ارقام سيارات شفط المياه والطوارئ فى الدقهلية





خصصت محافظة الدقهلية أرقاما لتلقى شكاوى المواطنين الخط الساخن رقم 114 و أرقام تليفونات 0502314880 و 0502327792 و 0502316644

ارقام سيارات شفط المياه والطوارئ فى الإسماعيلية





خصصت محافظة الإسماعيلية رقم ٠٦٤٣٣٨٠٢٤٠ لتلقى الشكاوى

ارقام سيارات شفط المياه والطوارئ فى الوادى الجديد





خصصت محافظة الوادي الجديد رقم 0922920301 لتلقي شكاوى المواطنين.

ارقام سيارات شفط المياه والطوارئ فى أسيوط

خصصت محافظة اسيوط ارقام شكاوى واستفسارات من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088)





ارقام الطوارئ





خصصت محافظة البحيرة رقم "0453356397" عند حدوث أى مشكلة