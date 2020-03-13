أرقام سيارات شفط المياه والطوارئ فى القاهرة والجيزة والمحافظات

خصصت غرف العمليات فى القاهرة والجيزة والمحافظات ارقاما لـ سيارات شفط المياه والطوارئ على مدار 24 ساعة لتلقى شكاوى المواطنين.
ارقام سيارات شفط المياه والطوارئ فى القاهرة
خصصت محافظة
القاهرة خطوطا ساخنة للإبلاغ عن تجمعات مياه الأمطار منها تليفون 175 الخط الساخن
للقاهرة فضلا عن الآتى:
غرفة عمليات حي المطرية 22508624
غرفة عمليات حي المرج 28702815
غرفة عمليات حي النزهة 26222334
غرفة عمليات حي السلام أول 22806304
غرفة عمليات حي السلام ثان 26570101
غرفة عمليات حي عين شمس 22982760
غرفة عمليات حي مدينة نصر شرق
23866244
غرفة عمليات حي مدينة نصر غرب
23866252
غرفة عمليات حي مصر الجديدة
26384242
غرفة عمليات حي الأزبكية 25764778
غرفة عمليات حي الموسكي 25922091
غرفة عمليات حي الوايلي 26822131
غرفة عمليات حي باب الشعرية
25890986
غرفة عمليات حي بولاق 27945206
غرفة عمليات حي عابدين 23925076
غرفة عمليات حي غرب 27949119
غرفة عمليات حي منشاة ناصر
23418781
غرفة عمليات حي وسط 24828578
غرفة عمليات حي 15 مايو 25517486
غرفة عمليات حي البساتين 27040090
غرفة عمليات حي التبين 27150080
غرفة عمليات حي الخليفة 23905109
غرفة عمليات حي السيدة زينب
23903903
غرفة عمليات حي المعادي 23580943
تليفون حي المعصرة 27093527
غرفة عمليات حي المقطم 28426873
غرفة عمليات حي حلوان 27074111
تليفون حي دار السلام 25272350
غرفة عمليات حي طرة 27012974
غرفة عمليات حي مصر القديمة
27414837
غرفة عمليات حي الزيتون 22846948
غرفة عمليات حي الساحل 24604865
غرفة عمليات حي الشرابية 26032772
غرفة عمليات حي الأميرية 26023399
غرفة عمليات حي الزاوية الحمراء
24243878
غرفة عمليات حي حدائق القبة
26032772
غرفة عمليات حي روض الفرج 24581879
غرفة عمليات حي شبرا 24607077
ارقام سيارات شفط المياه والطوارئ فى الشرقية
خصصت محافظة الشرقية غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وبدواوين
المراكز والمدن ، تستقبل شكاوى وبلاغات المواطنين على أرقام 0552303693 ،
055236334 لسرعة اتخاذ كافة الإجراءات
اللازمة لحلها.
ارقام طوارئ
خصص مجلس الوزراء والجهات الحكومية مجموعة من الأرقام من أجل تلقي
الاستغاثات وشكاوى المواطنين بشأن الأمطار رقمي ( 27927407 - 01022222974
) لتلقي شكاوى المواطنين بخصوص الطقس السيئ.
فيما خصصت الإدارة العامة للمرور رقمًا 01221110000
وخصصت وزارة البيئة الخط الساخن 19808 - أو عبر واتساب على رقم (
01222693333 ).
خصصت وزارة الكهرباء خط ساخن برقم 121 للإبلاغ عن الأعطال على مستوى الجمهورية
خصصت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الخط الساخن 15100 لتقي الشكاوي من
تجمعات مياه الأمطار بالمدن الجديدة.
خصصت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة 3 أرقام رئيسية لتلقي الشكاوى
وهي 23907147 – 23912136 – 23901236
ارقام سيارات شفط المياه والطوارئ
خصصت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الخط الساخن 175 لتلقي شكاوى العملاء أما
الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي خصصت خطا ساخنا برقم 125 للإبلاغ عن تجمعات
المياه على مستوى الجمهورية
ارقام طوارئ
شرطة النجدة لتلقي بلاغات المواطنين 122
- الإدارة العامة
لمرور القاهرة 136 - 01155554444
- الإدارة العامة
لمرور الجيزة 37612166
- مرور أكتوبر
38355532
- الإدارة العامة
للحماية المدنية 23892017 - 23892016 - 180
- الحماية المدنية
بالقاهرة 23919364
- الحماية المدنية بالجيزة 37610258
ارقام سيارات شفط المياه والطوارئ فى
بنى سويف
خصصت محافظة بني سويف ارقام سيارات شفط المياه والابلاغ عن تجمع المياه
وغيرها من البلاغات أو الشكاوي عبر الأرقام التالية: الخط الساخن 114 رقمي تلقى
البلاغات بالمحافظة 2120006 و 2120009 وإدارة
الأزمات بديوان عام المحافظة على 2121410
ارقام سيارات شفط المياه
والطوارئ فى المنوفية
خصصت محافظة
المنوفية أرقام 2222035- 2224899- 2239804 لتلقى الشكاوى
ارقام سيارات
شفط المياه والطوارئ فى قنا
خصصت محافظة قنا
أرقام 0963337291 0963328472 0963329542 فاكس
على مدار الـ72 ـساعة القادمة.
ارقام سيارات شفط المياه والطوارئ فى كفر الشيخ
خصصت محافظة كفر
الشيخ خطا ساخنا للأزمات والطوارئ على رقم 114 من التليفون الأرضي 0473241130،
والرقم 0473220792، بالإضافة إلى إتاحة خدمة الواتس آب على الرقم 01159080748،
والإيميل [email protected] لتلقى الاستغاثات.
ارقام سيارات
شفط المياه والطوارئ فى الدقهلية
خصصت
محافظة الدقهلية أرقاما لتلقى شكاوى المواطنين الخط الساخن رقم 114 و أرقام تليفونات 0502314880 و 0502327792
و 0502316644
ارقام سيارات
شفط المياه والطوارئ فى الإسماعيلية
خصصت محافظة
الإسماعيلية رقم ٠٦٤٣٣٨٠٢٤٠ لتلقى الشكاوى
ارقام سيارات
شفط المياه والطوارئ فى الوادى الجديد
خصصت محافظة
الوادي الجديد رقم 0922920301 لتلقي شكاوى المواطنين.
ارقام سيارات
شفط المياه والطوارئ فى أسيوط
خصصت محافظة
اسيوط ارقام شكاوى واستفسارات من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873)
أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088)
ارقام الطوارئ
خصصت محافظة
البحيرة رقم "0453356397" عند حدوث أى مشكلة