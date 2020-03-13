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أخبار البلد

أرقام سيارات شفط المياه والطوارئ فى القاهرة والجيزة والمحافظات

الجمعة 13/مارس/2020 - 10:13 م
سيارة شفط المياه
سيارة شفط المياه
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خصصت غرف العمليات فى القاهرة والجيزة والمحافظات ارقاما لـ سيارات شفط المياه والطوارئ على مدار 24 ساعة لتلقى شكاوى المواطنين.


ارقام سيارات شفط المياه والطوارئ فى القاهرة


خصصت محافظة القاهرة خطوطا ساخنة للإبلاغ عن تجمعات مياه الأمطار منها تليفون 175 الخط الساخن للقاهرة فضلا عن الآتى:


غرفة عمليات حي المطرية  22508624

غرفة عمليات حي المرج    28702815

غرفة عمليات حي النزهة    26222334

غرفة عمليات حي السلام أول 22806304

غرفة عمليات حي السلام ثان 26570101

غرفة عمليات حي عين شمس 22982760

غرفة عمليات حي مدينة نصر شرق  23866244

غرفة عمليات حي مدينة نصر غرب  23866252

غرفة عمليات حي مصر الجديدة   26384242

غرفة عمليات حي الأزبكية   25764778

غرفة عمليات حي الموسكي   25922091

غرفة عمليات حي الوايلي   26822131

غرفة عمليات حي باب الشعرية   25890986

غرفة عمليات حي بولاق   27945206

غرفة عمليات حي عابدين  23925076

غرفة عمليات حي غرب  27949119

غرفة عمليات حي منشاة ناصر  23418781

غرفة عمليات حي وسط   24828578

غرفة عمليات حي 15 مايو  25517486

غرفة عمليات حي البساتين  27040090

غرفة عمليات حي التبين  27150080

غرفة عمليات حي الخليفة  23905109

غرفة عمليات حي السيدة زينب  23903903

غرفة عمليات حي المعادي  23580943

تليفون حي المعصرة   27093527

غرفة عمليات حي المقطم   28426873

غرفة عمليات حي حلوان  27074111

تليفون حي دار السلام   25272350

غرفة عمليات حي طرة   27012974

غرفة عمليات حي مصر القديمة   27414837

غرفة عمليات حي الزيتون   22846948

غرفة عمليات حي الساحل   24604865

غرفة عمليات حي الشرابية   26032772

غرفة عمليات حي الأميرية   26023399

غرفة عمليات حي الزاوية الحمراء  24243878

غرفة عمليات حي حدائق القبة  26032772

غرفة عمليات حي روض الفرج  24581879

غرفة عمليات حي شبرا  24607077

 

ارقام سيارات شفط المياه والطوارئ فى الشرقية


خصصت محافظة الشرقية غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وبدواوين المراكز والمدن ، تستقبل شكاوى وبلاغات المواطنين على أرقام 0552303693 ، 055236334  لسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحلها.


ارقام طوارئ


خصص مجلس الوزراء والجهات الحكومية مجموعة من الأرقام من أجل تلقي الاستغاثات وشكاوى المواطنين بشأن الأمطار رقمي ( 27927407  - 01022222974  ) لتلقي شكاوى المواطنين بخصوص الطقس السيئ.

 

فيما خصصت الإدارة العامة للمرور رقمًا 01221110000

وخصصت وزارة البيئة الخط الساخن 19808 - أو عبر واتساب على رقم ( ‏‏01222693333 ).

 

خصصت  وزارة الكهرباء خط ساخن برقم 121 للإبلاغ عن الأعطال على مستوى الجمهورية 


خصصت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الخط الساخن 15100 لتقي الشكاوي من تجمعات مياه الأمطار بالمدن الجديدة.

 

خصصت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة 3 أرقام رئيسية لتلقي الشكاوى وهي 23907147 – 23912136 – 23901236 


ارقام سيارات شفط المياه والطوارئ


خصصت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الخط الساخن 175 لتلقي شكاوى العملاء أما الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي خصصت خطا ساخنا برقم 125 للإبلاغ عن تجمعات المياه على مستوى الجمهورية


ارقام طوارئ


شرطة النجدة لتلقي بلاغات المواطنين 122

- الإدارة العامة لمرور القاهرة 136 - 01155554444

- الإدارة العامة لمرور الجيزة 37612166

- مرور أكتوبر 38355532

- الإدارة العامة للحماية المدنية 23892017 - 23892016 - 180

- الحماية المدنية بالقاهرة 23919364

- الحماية المدنية بالجيزة 37610258


 ارقام سيارات شفط المياه والطوارئ فى بنى سويف


خصصت محافظة بني سويف ارقام سيارات شفط المياه والابلاغ عن تجمع المياه وغيرها من البلاغات أو الشكاوي عبر الأرقام التالية: الخط الساخن 114 رقمي تلقى البلاغات بالمحافظة 2120006  و 2120009 وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة على 2121410   


 ارقام سيارات شفط المياه والطوارئ فى المنوفية


خصصت محافظة المنوفية أرقام 2222035- 2224899- 2239804 لتلقى الشكاوى  

 

 ارقام سيارات شفط المياه والطوارئ فى قنا


خصصت محافظة قنا أرقام 0963337291  0963328472 0963329542‪ فاكس على مدار الـ72 ـساعة القادمة.

 

ارقام سيارات شفط المياه والطوارئ فى كفر الشيخ

 

خصصت محافظة كفر الشيخ خطا ساخنا للأزمات والطوارئ على رقم 114 من التليفون الأرضي 0473241130، والرقم 0473220792، بالإضافة إلى إتاحة خدمة الواتس آب على الرقم 01159080748، والإيميل [email protected] لتلقى الاستغاثات.


ارقام سيارات شفط المياه والطوارئ فى الدقهلية


 خصصت محافظة الدقهلية أرقاما لتلقى شكاوى المواطنين الخط الساخن رقم 114 و أرقام تليفونات 0502314880 و 0502327792 و 0502316644

 

ارقام سيارات شفط المياه والطوارئ فى الإسماعيلية


خصصت محافظة الإسماعيلية رقم  ٠٦٤٣٣٨٠٢٤٠ لتلقى الشكاوى

 

ارقام سيارات شفط المياه والطوارئ فى الوادى الجديد


خصصت محافظة الوادي الجديد رقم 0922920301 لتلقي شكاوى المواطنين.

 

ارقام سيارات شفط المياه والطوارئ فى أسيوط

 

خصصت محافظة اسيوط ارقام شكاوى واستفسارات من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088)


ارقام الطوارئ


خصصت محافظة البحيرة رقم "0453356397" عند حدوث أى مشكلة

 

 

 

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