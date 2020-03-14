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أمطار غزيرة.. الأرصاد تُصدم المواطنين بشأن موجة الطقس السيئ.. فيديو

السبت 14/مارس/2020 - 12:09 ص
أمطار غزيرة
أمطار غزيرة
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عادل نصار

أوضحت إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، موعد انتهاء موجة التقلبات الجوية وتوقعات الطقس في الأيام القادمة.


وقالت شاكر، في حوارها مع مراسلة برنامج "المواجهة"، المذاع عبر شاشة "اكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن بدأت موجة الطقس السيئ مساء الأربعاء الماضي ووصلت ذروتها الخميس واستمرت ليوم الجمعة، مشيرا إلى أنه يوجد سيول على سيناء ومناطق خليج السويس ومناطق شمال الصعيد في هذه اللحظات.


وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن : « الأمطار مستمرة وأطمأن المواطنين أنه مع مساء اليوم وبداية يوم غدا ستشهد البلاد تحسن في الأحوال الجوية، ولكن الأمطار ستظل مستمرة لكن بشكل خفيف ويحدث تحسن نسبي، ومع صباح السبت سنشاهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة».


 وأكملت أن الامطار ستكون غزيرة مدن القناة وسلاسل جبال سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وسيناء حتى ظهر السبت، وبعد ظهر يوم السبت ستنعدم فرص سقوط الأمطار ويحدث تحسن كبير جدا في الأحوال الجوية.


وعن احتمالية تكرار الموجة أكدت أن تحدث كل فترة كبيرة ووارد أن نراها لكن نحن ننهي فصل الشتاء.

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