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فن

شاهد.. أحدث ظهور لوائل عبد العزيز بعد هجومه على شقيقته

السبت 14/مارس/2020 - 02:27 ص
وائل عبد العزيز
وائل عبد العزيز
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كريم ناصر
نشر الفنان وائل عبد العزيز صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام . 

وظهر وائل بالصورة بقميص ابيض مفتوح وبنطلون اسود بمنطقة صحراوية ونظارة شمسية ، ما أبرز اناقته . 

ولقت الصورة العديد من اعجاب الجماهير قائلين متألقا دوما . 

يذكر أن الفنان وائل عبد العزيز، هاجم شقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز، والفنان أحمد العوضى، بسبب وجود علاقة عاطفية بينهما، حيث رصد مجموعة من الوقائع التي حدثت لياسمين عبد العزيز، مؤكًدا أنه وقف بجوارها فى كثير من المواقف، ولكن هذا "البوست" لاقى هجومًا كبيرًا من متابعى وائل عبر "فيس بوك"، الأمر الذى أجبر وائل على حذفه.


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