محمد بركات: تأجيل معسكر منتخب مصر لأجل غير مسمى.. تفاصيل

دخل معسكر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في نفق مظلم، خصوصا بعدما تم تأجيله لأجل غير مسمى عقب إعلان الاتحاد الأفريقي تأجيل مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات الأمم الأفريقية المقبلة.





وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، تأجيل مباريات منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، والتي تستضيفها الكاميرون في





العام المقبل، بسبب فيروس كورونا، وبذلك ستتأجل مباراتى منتخب مصر مع توجو.





ومن جانبه أكد محمد بركات مدير المنتخب الوطنى لكرة القدم، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت، أن سلامة اللاعبين أهم من خوض المباريات وتوقعنا قرارات التأجيل منذ ثلاث أيام بسبب الأوضاع الخارجية من توقف كثير من الدوريات الأوروبية.





وأشار محمد بركات، أنه لا يوجد خطة واضحة خلال المرحلة المقبلة لمنتخب مصر، ولكن سوف يتم عقد اجتماعا بالجهاز الفني بقيادة حسام البدرى لوضع استراتيجية بديلة عن المعسكر الذى تم تأجيله، موضحا أن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بتأجيل مباريات الجولة 3 و 4. بسبب كورونا قرار للصالح العام حفاظا علي اللاعبين والمنتخبات.