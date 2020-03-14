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أخبار العالم

جواتيمالا تحظر دخول القادمين من الولايات المتحدة بعد إعلان ترامب حالة الطورائ

السبت 14/مارس/2020 - 03:52 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت سلطات جواتيمالا، اليوم السبت، حظر دخول القادمين من الولايات المتحدة وذلك في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس جواتيمالا ا أليخاندرو جيامات، إن القرار شمل أيضًا جميع الوافدين من كندا، وذلك بعد أن سجلت البلاد أول حالة إصابة بالفيروس، أمس الجمعة.

كان الرئيس الأمريكي أعلن، مساء أمس،  حالة الطوارئ الوطنية" بسبب فيروس كورونا سريع الانتشار، ليفتح المجال أمام توفير مساعدات اتحادية قال إنها قد تبلغ نحو 50 مليار دولار لجهود احتواء المرض.

وقال الرئيس الأمريكي إنه أعلن الطوارئ لإطلاق العنان "للقوة الكاملة للحكومة الاتحادية"، كما حث كل ولاية على إقامة مركز طوارئ للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا.
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