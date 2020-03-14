السيول مستمرة.. الأرصاد تكشف الأحوال الجوية لطقس الغد.. فيديو





وأضاف شاهين، في حواره لبرنامج "48 ساعة"، المذاع عبر شاشة "المحور"، أن مصر مازالت متأثرة بحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مؤكدا أن أكثر محافظات مصر معنية بأمطار غزيرة خلال الساعات المقبلة هي السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة ومحافظات شمال الصعيد.





وأضاف مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أنه بعدها تتجه الموجة ناحية الشرق ومحافظات القناة ورأس غارب والسويس والغردقة ووسط وجنوب سيناء، ومن المتوقع أن تشهد سيول حتى مساء الغد، مشيرا إلى أن مصر تتأثر بالتغيرات المناخية الموجودة في العالم.





وأوضح مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن مصر تتعرض لمنخفض جوي متعمق مع تيار يحمل هواء باردا، مؤكد أن غزارة الأمطار مستمرة حتى عصر الغد.





وأكد شاهين، أن فرص سقوط الأمطار تنعدم فجر الأحد المقبل، لافتا إلى أن التحسن في الطقس يبدأ مساء السبت.