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تعليم

البحث العلمي تطلق مسابقة الكيمياء وارتباطها بالطاقة والغذاء والمياه.. تفاصيل المشاركة

السبت 14/مارس/2020 - 04:44 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني
أعلنت اللجنة الوطنية للكيمياء البحتة والتطبيقية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن مسابقة للشباب من سن 15 إلي 20 عاما، تحت عنوان الكيمياء وارتباطها بالطاقة والغذاء والمياه.

وتقوم شروط ونظام المسابقة على: 

- يتقدم المتسابق/المتسابقة بمقال تحت هذا العنوان باللغة العربية أو اللغة الانجليزية الا يقل عن 1000 كلمة والا يزيد عن 2000 كلمة).

- الا تزيد الرسوم التوضيحية عن 2 إذا كان المقال في حدود 1000 كلمة وأربع إذا كان المقال في حدود 2000 كلمة، وكل رسم توضيحي يعتبر 100 كلمة)۔

- يسمح لكل متسابق بمقال واحد فقط۔
الا يقل عمر المتسابق عن 15 عاما والا يزيد عن 20 عاما في نهاية مارس 2020.

- يرسل المقال مرفقًا به صورة من بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد للمتسابق إلي العنوان الالكتروني التالي:


واوضحت الأكاديمية أن آخر موعد لتلقي المقالات الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 9 مارس 2020...لمزيد من المعلومات يمكنك الدخول على هذا الرابط: 
http://www.asrt.sci.eg/ar/index.php/news/item/831-2020-02-23-19-52-01
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