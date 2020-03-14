20 مارس.. رنا سماحة تحيي حفل عيد الأم في سلطنة عمان





روجت رنا سماحة للحفل، من خلال نشرها صورة دعائية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وعلقت عليها قائلة :"استنوني لأول مره في مسقط - بسلطنة عمان .. يوم ٢٠ مارس الحفل من تنظيم @magic_events_om 🥰 .. ارقام الحجز والاستعلام في الصورة ".





ومن المتوقع أن تقدم رنا سماحة، عددا من الأغاني الخاصة بها على مدار الحفل من بينها: "أميرة الحب"، و"غيري"، و"تراب أمشير"، و"هاي"، وعدد آخر من الأغاني.





وتعمل رنا سماحة حاليا، على تقديم عدة أغاني جديدة للجمهور خلال الفترة المقبلة بعد نجاح أعمالها السابقة.

تستعد الفنانة رنا سماحة، لإحياء حفل غنائي بمناسبة عيد الأم يوم 20 مارس الجاري في سلطنة عمان بـ مسقط.