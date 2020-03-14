لافتة إنسانية من قائد نابولي تجاه مصابي فيروس كورونا

تبرع لورينزو إنسيني قائد فريق نابولي الإيطالي، بمبلغ 100 ألف يورو، لعلاج مصابي كورونا في إيطاليا، والمساهمة في القضاء على الوباء العالمي.
وقال لفينسينزو دي لوكا حاكم منطقة كامبانبا التي تقع جنوب إيطاليا، في تصريحات نقلتها صحيفة " موندو ديبورتيفو" الإسبانية:" أود أنه أوجه الشكر لـ لورينزو إنسيني أكثر الأشخاص الذي قدموا مساهمات للقضاء على فيروس كورونا، بعد تبرعه بـ 100 ألف يورو لمحاربة الفيروس".
وتعد إيطاليا أكثر الدول الأوروبية معاناة من فيروس كورونا.
يذكر أن الحكومة الإيطالية، أعلنت الأثنين الماضي، إيقاف مسابقة الدوري الإيطالي، حتى مطلع شهر إبريل المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا.