AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لافتة إنسانية من قائد نابولي تجاه مصابي فيروس كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 10:25 ص
لورينزو إنسيني قائد
لورينزو إنسيني قائد فريق نابولي
Advertisements
محمد السعيد
تبرع لورينزو إنسيني قائد فريق نابولي الإيطالي، بمبلغ 100 ألف يورو، لعلاج مصابي كورونا في إيطاليا، والمساهمة في القضاء على الوباء العالمي.

وقال لفينسينزو دي لوكا حاكم منطقة كامبانبا التي تقع جنوب إيطاليا، في تصريحات نقلتها صحيفة " موندو ديبورتيفو" الإسبانية:" أود أنه أوجه الشكر لـ لورينزو إنسيني أكثر الأشخاص الذي قدموا مساهمات للقضاء على فيروس كورونا، بعد تبرعه بـ 100 ألف يورو لمحاربة الفيروس".

وتعد إيطاليا أكثر الدول الأوروبية معاناة من فيروس كورونا.

يذكر أن الحكومة الإيطالية، أعلنت الأثنين الماضي، إيقاف مسابقة الدوري الإيطالي، حتى مطلع شهر إبريل المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نابولي ضد لاتسيو .. التشكيل الرسمي لمباراة ربع نهائي كأس إيطاليا

كأس إيطاليا .. هدف وحالتا طرد في مباراة نابولي ولاتسيو بالشوط الأول

كأس إيطاليا.. لاتسيو يودع المسابقة أمام نابولي بهدف إنسيني

إيطاليا تلغي مهرجان البندقية بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد

هل يهدد كورونا موقعة نابولي ضد برشلونة في دوري الأبطال؟

مسئول إيطالي جديد يعلن إصابته بـ فيروس كورونا

ترشيحاتنا

خوفا من كورونا.. رجل يرتدي ملابس في منتهى الغرابة.. صور

ماذا يحدث للجسم عند تناول 7 حبات تمر على الريق؟

مش مصرية.. قصة الفنانة التي غنت النشيد الوطني لمصر

موت 1.7 مليون بـ كورونا.. أمريكا تنتظر كارثة بعد تفشي الفيروس القاتل

دولة عربية تسجل 10 حالات وفاة بـ كورونا.. اليوم

عنف الشرطة الأمريكية.. ضابط يخنق امرأة ويضرب رأسها بالأرض وزملائه يهددون المواطنين بالسلاح.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات بيجو 208 قبل طرحها بدول الخليج ..صور

بين القصير والطويل.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين ياسمين صبري

عنف الشرطة الأمريكية.. ضابط يخنق امرأة ويضرب رأسها بالأرض وزملائه يهددون المواطنين بالسلاح.. شاهد